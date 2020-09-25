Прибрежные зоны возле украинских водоемов сегодня просто в ужасном состоянии

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев.

В День чистых берегов Государственная экологическая инспекция Украины убрала прибрежные зоны возле украинских водоемов. На прибрежных зонах десятков рек, озер и прудов мы обнаружили стихийные свалки.

Все областные подразделения ДЭИ провели масштабную «зачистку» прибрежных зон водоемов от мусора. Маски, полиэтиленовые пакеты, строительный мусор и объедки - вот наше реальное отношение к прибрежных зон.

Сотни тонн отходов разных видов были ликвидированы стараниями наших работников и неравнодушных украинцев. Приятно, что к нашей акции присоединились представители бизнеса. Результаты нашей «зачистки» смотрите в инфографике.

Всем работникам ДЭИ и тем, кто присоединился к нашей акции, хочу поблагодарить - вы молодцы!

Уважаемые украинцы, давайте любить наши водоемы! Не репостами или фотографиями в Фейсбуке, а реальными делами. Отдыхая на берегу реки или озера, заботьтесь о культуре отдыха и убирайте за собой. Чистота нашей окружающей среды - залог здорового будущего для нас и наших детей.

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