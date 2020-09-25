Уровень доверия украинского общества к власти будет расти только тогда, когда каждый чиновник или депутат, назначенный или избранный на высокую государственную должность, будет осознавать, что репутационные риски в его деятельности – наиболее значимые и важные по последствиям для всей страны.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя принятый накануне Верховной Радой Закон об ограничении совместной работы близких лиц.

"Я поддержал этот проект, потому что он направлен на повышение доверия общества к власти как институту. Считаю, что люди, которые попадают во власть, должны осознавать ответственность не только за свое поведение, но и за то, что они своими действиями могут разрушить уровень доверия и авторитет должности, на которую они избраны или назначены, и за то, какие последствия для страны будут иметь их действия. Именно тогда, когда чиновник начнет заботиться не только о своей репутации, а прежде всего о репутации самой должности, о репутации государства, ситуация в стране начнет меняться к лучшему", - заявил Николаенко.

Он привел положительный пример Южной Кореи, в которой учился и работал более шести лет, относительно нулевой толерантности общества к проявлениям коррупции.

«В Республике Корея, которую я часто привожу в пример, чиновники пойманные на коррупционных действиях, не оправдываются и не пытаются отвлечь внимание, обвиняя еще кого-то. Они не вносят залог, они сразу пишут заявление на увольнение, а некоторые даже заканчивают жизнь самоубийством. Потому что для них потеря репутации – это конец жизни», - подчеркнул Андрей Николаенко.

Напомним, что 17 сентября законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц был принят Верховной Радой в целом. Его поддержали 252 народных депутата.