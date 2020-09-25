Справжньою несподіванкою столичних виборів може виявитися нардеп Сергій Шахов. Йому симпатизують переселенці, та так звані «нові кияни», це люді які переїхали до столиці з інших регіонів країни в пошуках кращого життя, але осіли і нині мають київську прописку.

Про це повідомив політичний експерт Богдан Бондаренко в ефірі телеканалу «Наш».

Аналізуючи тенденції місцевих виборів, політолог зазначив, що більшість кандидатів в мери орієнтуються на корінних киян. Дійсно, існує такий мем, що столичні вибори може виграти тільки киянин. Але жоден з вибраних мерів Києва за весь період незалежності киянином не був.

«За статистикою Держреєстру, на сьогодні тільки в Києві змінили виборчу адресу 30 тис людей. Питання в тому, що переселенці хочуть бачити при владі у столиці “свою” людину», - зазначив Бондаренко.

Експерт констатував, що в столиці права “нових киян” дещо обмежені, порівняно з правами та можливостями корінних жителів.

«До вимушених переселенців ставляться, чомусь, зверхньо, застосовуючи до них термін «понаехавшие». Про них говорять менше за все. Хоча насправді, переселенці – основна робоча сила Києва. І в тренді на цих виборах буде саме той, хто зможе завоювати голоси переселенців. З тих кандидатів, які на сьогодні зареєстровані в столиці, я бачив таку риторику тільки у Шахова (Сергій Шахов - діючий народний депутат від Луганщини, кандидат в мери Києва - ред.)», - додав політичний експерт.