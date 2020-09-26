Неля Штепа, Валентин Рыбачук (Валик-откатик) и Сергей Спаситель (СБУ)



Скандально известная Неля Штепа использует связи в украинских спецслужбах, чтобы устранить своего главного конкурента на выборах мэра Славянска Павла Придворова

Об этом пишет realist.online со ссылкой на издание «Антикор».

Так, стало известно, что СБУ открыла уголовное производство на руководителя Славянского машиностроительного завода, кандидата на пост славянского градоначальника от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Павла Придворова.

Как пишет издание, в спецслужбе решили открыть дело из-за того что его завод «выполнял заказы из России». После этого территориальная избирательная комиссия попыталась не допустить Придворова к участию в выборах.

Как считает «Антикор», такие действия властей «непосредственно инициировала Неля Штепа». В 2017, когда она находилась в Харьковском СИЗО, Штепа пошла на сотрудничество с СБУ и «сдала» жителей города Славянск, которые в 2014 стояли на блокпостах вокруг города, и тех, кто принимал участие в подготовке так называемого референдума 11 мая 2014 года. С тех пор, как утверждает СМИ, «Штепа активно сотрудничает с украинскими спецслужбами, эту информацию, в частности, поддерживает тот факт, что избирательный штаб Штепы возглавляет «смотрящий» от СБУ, полковник Сергей Спаситель». Именно он, как говорится в материале, организовал прессинг Придворова.

Полковник СБУ Сергей Спаситель на совещании с Нелей Штепой и сотрудниками штаба Партии мира и развития в Славянске.

Кроме того, Спаситель является гражданским супругом и бизнес-партнером Ольги Алтуниной – кандидата в мэры от «Слуги народа».

Также журналисты отметили, что в одном из округов Славянска первым номером в списке «Партии мира и развития», которая выдвинула Нелю Штепу, идет экс-кандидат от «Слуги народа» на парламентских выборах, и ранее руководитель «Зе-команды» в Славянске Василий Патлачук.

Василий Патлачук перешел из Зе-команды в партию Мира и развития Рината Ахметова.

«Союз со «слугами» и поддержка СБУ свидетельствуют о том, что Зе-команда использует Штепу, чтобы «зачистить» Славянск от конкурента из ОПЗЖ Придворова. И покровители Штепы не задумываются, что ее победа грозит Славянску плачевными последствиями – город до сих пор не может прийти в себя от ее предыдущего мэрства. Кроме того ясно, что она идет на выборы с одной целью – получить доступ к деньгам. Ее избирательную кампанию финансирует коррупционер Валентин Рыбачук и соратник Порошенко, экс-нардеп от БПП «Солидарность» Олег Недава. Они со ставленниками СБУ планируют управлять городом и селами, входящими в Славянскую ОТГ», - говорится в материале.