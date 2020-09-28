Уже совсем скоро в Украине состоятся местные выборы, на которых будем выбирать и мэра Киева. Сейчас за мэрское кресло борется немало кандидатов, но по-прежнему лидирует действующий мэр столицы Виталий Кличко



Политический обозреватель Сергей Корнак в своем новом видео отметил, что не все так хорошо в мерстве Кличко, как думают многие киевляне, пишет Znaj.ua.

"Друзья, просто проанализируйте, за эти 6 лет вам стало комфортнее жить в нашем городе? Я думаю нет. Ведь у нас везде какое-то запущенное состояние, состояние бедности. Все потому что ничего не убирают, ничего не ремонтируют, ничего не обновляют. Все какое-то жалкое и убогое. Начиная с подземных переходов, где жуткие грязь и вонь, заканчивая станциями метро, хотя они должны отличатся лоском красотой, ведь это показатель страны, показатель столицы", - отметил он.



По словам политического обозревателя Сергея Корнака в столице имеется бешеный бюджет в два миллиарда долларов, за эти деньги можно привести Киев в нормальный вид. Ведь все эти деньги должны уходить на комфортную жизнь киевлян.

"Команда Кличко - это профессионалы, которые вошли в нашу жизнь вместе с Петром Порошенко - схематозники и воры. Что построил Кличко в городе, для нашего с вами счастья? Кучу жилых домов. Что скажем плохого в жилых домах? Друзья, это не плохо, это просто ужасно. Вся инфраструктура города была заложена еще сорок пятьдесят лет назад, когда во все это добавляешь еще тысяч людей, она просто в один момент не выдержит. Поэтому у нас ежедневные прорывы", - отметил политический обозреватель.

Также Сергей Корнак отметил, что в Киеве имеется большая проблема с пробками на дорогах. Ведь с каждым годом увеличиваться количество автомобилей, но при этом не строятся новые станции метро.



"Если мы себе опять позволим вот это равнодушие к нашей жизни. Скажем, ну от же уже наворовался. Эта босота никогда не наворуется, вкус приходит во время еды. Схемы все мощнее, и вывод бабок все проще и подкуп избирателей становиться изощрение", - подытожил он.