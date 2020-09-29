Украинская политическая деятельница Татьяна Черновол рассказала, как избила Виталия Шабунина за то, что он мешал ей "ломать схемы Антона Яценко"
Как передает Politeka, об этом она написала на своей странице в соцсети.
Она сообщила, что суд изменил ей меру пресечения по делу о Майдане на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с Антоном Яценко, который выступает свидетелем по эпизоду о смерти сотрудника офиса Партии регионов. Черновол, в свою очередь, считает это местью за обвинения Яценко в коррупции.
В своей публикации Черновол рассказала, как избила Виталия Шабунина. При этом сам Шабунин нигде не упоминал о том факте, что ему дала по лицу женщина, еще и обвиняя его в содействии коррупции.
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"Он как раз с довольной лыбой направлялся из кабинета Семерака", - рассказала политик.
В этой заметке Черновол говорит о себе от третьего лица.
"Шабунин ей (татьяне Черновол, - ред.) не помогал разрушить схему Яценко, он наоборот топил все ее инициативы, хотя, по ее тогдашнему наивному убеждению, если назвался антикоррупционером, то должен помогать в борьбе с коррупционными схемами. А если нет, то это - зрада. Поэтому то, что она готовила для Семерака, случайно досталось Шабунину. Она ударила. Шабунин отлетел к стене, тоненькая струйка крови побежала у него из носа. Что с ним было дальше? Она не знала, потому что уже ворвалась в кабинет Семерака", - написала она.
Также в этой публикации Черновол объяснила, почему ей так важно было разобраться со "схемами Яценко". По словам политика, именно об этом она думала в ночь, когда резко проснулась по непонятной причине, а на утро узнала, что в боях под Иловайском погиб ее муж.
"Бой, посвященный Николаю", - резюмировала она.
Она рассказала, что утром прочла от мужа сообщение о штурме Иловайска. В этом же смс он признался ей в любви, на что она ответила взаимным "Я тебя люблю", а через несколько минут уже прочла новость о гибели супруга на Донбассе.
Напомним, Черновол раскритиковала Тихановскую и напомнила о Майдане: "поблагодарите Яценюка за пулю в лоб".
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