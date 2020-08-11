Втеча кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської є зрадою свого народу

Як передає Politeka , таку думку висловила колишня нардепка Тетяна Чорновол на своїй сторінці в соцмережі.

"Тихановська втекла за кордон... Це зрада Білорусі. І не кажіть мені, що у неї не було вибору. Тюрма чи смерть - кращий вибір для перемоги справи, на яку замахнувся опозиційний лідер, а інакше чого було вилазити?" - запитала Чорновол.

Політик наголосила, що в Білорусі зараз розігрується "класичний майдан без політики", який свого часу "ледь не став вироком нашої Революції Гідності".

Вона також закликала українців переглянути своє ставлення до одного з опозиційних лідерів під час Майдану - Арсенія Яценюка.

"Адепти "без політики", дивіться широко роззутими очима, і нарешті подякуйте Яценюку за "кулю в лоба". Він казав це щиро, на Майдані, а не у Литві", - наголосила Чорновол.