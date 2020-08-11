Втеча кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської є зрадою свого народу
Як передає Politeka, таку думку висловила колишня нардепка Тетяна Чорновол на своїй сторінці в соцмережі.
"Тихановська втекла за кордон... Це зрада Білорусі. І не кажіть мені, що у неї не було вибору. Тюрма чи смерть - кращий вибір для перемоги справи, на яку замахнувся опозиційний лідер, а інакше чого було вилазити?" - запитала Чорновол.
Політик наголосила, що в Білорусі зараз розігрується "класичний майдан без політики", який свого часу "ледь не став вироком нашої Революції Гідності".
Вона також закликала українців переглянути своє ставлення до одного з опозиційних лідерів під час Майдану - Арсенія Яценюка.
"Адепти "без політики", дивіться широко роззутими очима, і нарешті подякуйте Яценюку за "кулю в лоба". Він казав це щиро, на Майдані, а не у Литві", - наголосила Чорновол.
За її словами, Україна "тримається наплаву" завдяки тому, що в моменти крену в диктатуру чи капітуляцію у нас завжди є політичний супротив і лідери опозиції - "погані чи хороші, але головне, що з хребтом".
Нагадаємо, "Народ зробив свій вибір": Тихановська визнала перемогу Лукашенка і виступила проти майдану, відео.
Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.
Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".
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