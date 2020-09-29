Крушение самолета Ан-26 в Чугуеве, в котором погибли 26 украинских военнослужащих и курсантов, не было случайностью

Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он отметил, что несмотря на показной траур, власть не сделает выводов из этой трагедии.

«Сегодня ребят похоронили, а уже завтра продолжаются схематозы. Самолету 43 года – вдумайтесь в эту цифру…Табурет за 43 года развалится. Поэтому, катастрофа под Чугуевым – это не случайность, а закономерность», - заявил ведущий.

Он отметил, что сегодняшняя военная авиация в Украине скорее не украинская, а советская, «которая еще летает». Ведущий подчеркнул, что бесконечно модернизировать старые самолеты не получится, авиационные державы должны проводить замену техники.

Лесев признал, что покупка и содержание современных самолетов требует огромных средств. Однако, у Украины они есть, отметил ведущий.

«Посмотрите на лощеную морду Коболева. Премия, которую он положил себе в карман – это полтора современных истребителя… Посмотрите на НАБУ. Что они расследовали за пять лет? А это пять миллиардов на ветер. Или еще 7-8 истребителей. Зарплаты членам набсоветов. Больше ярда в год…Но мы платим деньги этим бесполезным проходимцам, хотя можно купить еще два новых самолета. И таких примеров тьма», - возмутился журналист.

Он подчеркнул, что проблема нашей страны в том, что Украина – «воровское государство», а значит ее система власти построена на краже денег. При таком отношении правителей к своей стране она не может иметь боевой авиации, считает Лесев.

Он добавил, что именно недобросовестные люди при власти – причина, по которой украинские курсанты летают на старых самолетах.

«Им не дали новой техники. И при воровской власти не дадут», - подытожил Лесев.

Напомним, катастрофа с Ан-26: очевидец рассказал новые детали о крушении, "Из пламени появился человек".

Как сообщала Politeka, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации: "Если бы эти деньги помогли вернуть ребят".

Также Politeka писала, что появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.