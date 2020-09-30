Пострадавших может быть больше, речь идет только о нардепах

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и поразил еще восьмерых народных депутатов

Об этом сообщает Polieka со ссылкой на Tekegram-канал депутата Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Так, по его словам, в Верховной Раде Украины за день коронавирус обнаружили у восьми народных депутатов.

"В Раде за день восемь человек больных коронавирусом. И это только депутаты", - подчеркнул Железняк.

Кроме того, из-за вспышки заболевания на совещании глав фракций было принято решение об отмене пленарных заседаний в четверг и пятницу, а также всю следующую пленарную неделю.

Ранее сообщалось, что вторник, 29 сентября, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Телеграм-канале, что у него диагностировали китайский вирус. Он заявил, что в связи с болезнью на время откажется от своих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус "коварным", заявив, что с завтрашнего дня будет лечиться дома.

Как известно, за последние сутки в Украине китайским вирусом заразились еще 4027 человек. Всего в Украине с начала пандемии заболели коронавирусом 208959 человек, умерли 4129 (+64 за последние сутки), выздоровели – 90250 украинцев.

Напомним, Китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.