Кандидат в мэры Киева от политической партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский считает, что к борьбе с коронавирусом власть должна была подготовиться заранее, подготовив к этому медицинские учреждения. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"С коварным вирусом нужно было бороться не сейчас, когда он уже в стране, куда завозили его поездами, пароходами и сейчас открывают границы для иностранцев. И не на празднованиях городов, поскольку больше нечего праздновать. А нужно было готовиться к борьбе с коронавирусом заблаговременно, готовить больницы", - сказал Пальчевский.

По мнению политика, увеличение количества заболевших коронавирусом может привести к закрытию учебных заведений и переносу выборов.

"Сегодня было госпитализировано 700 человек, что втрое больше, чем обычно. А что, если 1200 человек будет завтра или 2000 человек послезавтра? Мы на шаг от закрытия школ, детских садов и переноса выборов", - заявил Пальчевский.

Лидер политической партии «Победа Пальчевского» отметил, что в связи с разочарованием в политике нынешней власти, украинская молодежь может не прийти на избирательные участки в день голосования.

"У сегодняшней власти самая большая проблема - это люди старше 40 лет. Они не будут голосовать за зеленую команду. У людей старшего возраста искусственно создается впечатление, что выходить из дома никуда не стоит и нельзя. Мы понимаем, что власть готовится к варианту «Б» - отмене выборов, или запугиванию людей старшего возраста для того, чтобы разница была не такой большой. После такого разочарования в нынешней власти, украинская молодежь не пойдет голосовать. Насмотрелись уже на актеров, певцов, комедиантов", - сказал политик.

Напомним, что согласно последним социологическим исследованиям, рейтинг Андрея Пальчевского продолжает расти и сейчас его поддерживают уже 20,5% опрошенных.