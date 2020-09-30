Демонстрация успехов Программы «Велике Будівництво» непосредственному инициатору этой программы президенту Владимиру Зеленскому превратилась в Днепропетровской области в шоу для отвода глаз. Как пишет «Днепр. Главное», нынешнее руководство области – глава ОГА Александр Бондаренко и председатель облсовета Святослав Олейник – едва смогли найти более-менее завершенные объекты, которые выдали за полностью готовые.

«Даже из одного фото с президентского сайта можно сделать выводы, что Зеленского просто «развели», показывая якобы готовый класс. На самом деле, не готовы ни школа, ни класс, который ему демонстрировали», - пишет издание.

В самом лучшем классе, который показали президенту, не оказалось доски – ни интерактивной, ни обычной, а мебель в спешке забрали из соседней школы.

По мнению авторов материала, практика недоделок и недостроев уже прочно укоренилась в Днепропетровской области, и виной тому – ее руководители, «глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, который на самом деле просто подставное лицо, и глава Днепропетровского Областного Совета Святослав Олейник, который на самом деле и руководит и областью, и губернатором».

Как объясняет «Днепр.Главное», с Александром Бондаренко в партии «Слуга Народа» перестали считаться сразу после его назначения: «Оказалось, что Александр Бондаренко работал моделью в российских телешоу, снимался в программе для домохозяек «Давай поженимся» на российском Первом канале и до сих пор присутствует в базе российских киномоделей. Там указано, что Бондаренко — украинец с научной степенью, готовый сниматься в рекламе нижнего белья».

О реальном хозяине Днепропетровской области, Святославе Олейнике, издание пишет: «Олейник занимается вымогательством денег с подрядчиков и дает команду оплачивать акты выполненных работ только после того, как подрядчики рассчитаются предварительно с ним. В области циркулируют слухи об откатах в 20-25%».

Именно в этом, по мнению издания, заключается секрет практически повсеместных недостроев, которые заполонили область при Олейнике-Бондаренко.

«Такая ситуация во многих местах – школах в городе Перещепино, в пгт. Томаковка, Покровское и Чаплино, в селе Волосское, в детских садах в пгт. Илларионово и селах Вольное и Николаевка», - приводит издание только несколько примеров.

В целом же, на объектах, начатых еще прошлой командой Днепропетровской ОГА, за год работы Олейника и Бондаренко работы продвинулись только на 3 – 15%.