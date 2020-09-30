Супруга министра культуры Украины Александра Ткаченко, Анна, выложила в Instagam фотографии, на которых она позирует в сосновом лесу в сапогах от Christian Dior стоимостью полторы тысячи долларов.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на издание Страна.ua.

"Это обувь от французского бренда Christian Dior из коллекции 2020-21, о которой в этом сезоне мечтает не одна модница. На официальном сайте пишут, что эффектные сапоги D-Major отличаются оригинальными элементами дизайна. Они без шнуровки и изготовлены из технической ткани с элементами телячьей кожи. Оригинальная пара сапог, как у жены министра, стоит $1490 или почти 42 000 гривен по курсу НБУ на 29.09.2020 года", - пишет Страна.ua.

Анна Ткаченко работает директором диджитал направления и инноваций группы 1+1 media. Жена министра следит за модными трендами и время от времени хвастается в Instagam своими брендовыми новинками. У Анны есть коллекция дорогих сумок всемирно известных брендов Dior, Balenciaga, Chloé, Off-White и Prada. Пять сумок жены министра стоят, как новый автомобиль - около 270 000 гривен.

Напомним, министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко принадлежит поместье на берегу Киевского моря. Этой недвижимостью Ткаченко обзавелся после скандала с арендой незаконно построенного дома на Трухановом острове. Сделка по покупке нового особняка состоялась 24 декабря 2019 года. Участок в 15 соток и коттедж площадью 267 квадратов заплатили 12 млн грн. Дом находится в селе Лебедевка в 12 км от Киева. С одной стороны, особняк окружает водохранилище, а с другой — сосновый лес.

Согласно электронной декларации народного депутата за 2018-й, еще будучи гендиректором канала "1+1" Ткаченко получил за год зарплату в 2 973 718 гривен, а жена принесла в семейный бюджет 1 278 601 грн. В Верховной Раде зарплата Ткаченко как главы комитета составила чуть более 44 000 гривен.

Как следует из декларации, поданной министром 1 июня 2020 года, экс-руководитель телеканала 1+1 в 2019 году продал свою долю в ТРК "Студия 1+1" финансовой компании "Альфа Крос" и тогда же получил за нее 23,5 млн грн. При этом в беседе с LIGA.net в мае прошлого года он говорил, что выплаты за проданный бизнес будет получать постепенно. Доля Ткаченко составляла 5%.

Как ранее писали СМИ, жена Петра Порошенко Марина Порошенко проведала в больнице Балуха в туфлях за 19 500 гривен. Кандидат в депутаты Киевсовета носит обувь итальянского бренда Aquazzura.