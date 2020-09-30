Глава Ильиновской объединенной территориальной громады Донецкой области Владимир Маринич обратился с угрозами расправы к конкурентке на местных выборах-2020 Наталье Винниченко. Об этом стало известно из записи телефонного разговора соперников, опубликованной на Facebook-странице Винниченко.

Кандидатка обвиняет Маринича в использовании админресурса для давления на жителей ОТГ, в частности, угроз увольнения бюджетников за поддержку Винниченко в качестве волонтеров, членов избирательных комиссий и кандидатов в депутаты. В ответ действующий глава громады советует «не заниматься х**ней» и несколько раз обещает, что ее сторонников «в бараний рог скрутят и голову оторвут в прямом смысле слова».

При этом Маринич подчеркнул, что его соперница идет против действующей власти и отметил, что в своих угрозах дословно передает слова губернатора. Вероятно, имея в виду председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.

- Не зря все-таки мой соперник на выборах главы Ильиновской ОТГ Владимир Маринич так яростно поддерживает Лукашенко. Как выяснилось, у своего кумира он многому научился – например, использовать силовые методы и запугивание как средство устранения конкурентов, - написала на своей странице в Facebook Наталья Винниченко.

Не зря все-таки мой соперник на выборах главы Ильиновской ОТГ Владимир Маринич так яростно поддерживает Лукашенко. Как выяснилось, у своего кумира он многому научился – например, использовать силовые методы и запугивание как средство устранения конкурентов. Это запись моей беседы с Владимиром Александровичем, которая красноречиво демонстрирует его подходы. Все эти «в бараний рог скрутят и голову оторвут», «серьезные игры», «х**ней не занимайтесь» - пассажи говорят не меньше, чем действия, такие как прямой запрет бюджетникам под страхом увольнения участвовать в избирательном процессе на моей стороне. Только у нас, уважаемый Владимир Александрович, не диктатура, и даже не авторитаризм, и бояться конкуренции не нужно. Люди сами выберут своего кандидата, независимо от того, сколько еще бигбордов вы повесите за бюджетные (то есть их, а не ваши) деньги и как сильно будете давить на рычаг админресурса. Интересно также услышать, что по поводу кивков в свою сторону думает сам губернатор Павло Кириленко. Павел Александрович, действительно скрутят и оторвут или все-таки можем рассчитывать на конкурентные выборы? Gepostet von Наталья Виниченко am Dienstag, 29. September 2020

Напомним, ранее глава Ильиновской объединенной территориальной громады недвусмысленно высказался в поддержку Александра Лукашенко, заявив, «что если беларусов не устраивает президент, мы его готовы забрать лет на пять хотя бы».

Еще до регистрации в качестве кандидата на местных выборах Маринич оказался в центре скандала, связанного с агитацией. После размещения бигбордов с приглашением на фестиваль «Смолянский кулеш» жители Константиновского района обвинили главу ОТГ в том, что тот пиарится за бюджетные деньги, то есть за их счет.

Отметим, что Владимир Маринич был избран главой Ильиновской объединенной территориальной громады в 2017 году. До этого он занимал пост главы Константиновской райгосадминистрации. Примечательно, что после него РГА руководила именно Наталья Винниченко, составляющая главе ОТГ конкуренцию на нынешних местных выборах.