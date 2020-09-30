Глава Ильиновской объединенной территориальной громады Донецкой области Владимир Маринич обратился с угрозами расправы к конкурентке на местных выборах-2020 Наталье Винниченко. Об этом стало известно из записи телефонного разговора соперников, опубликованной на Facebook-странице Винниченко.
Кандидатка обвиняет Маринича в использовании админресурса для давления на жителей ОТГ, в частности, угроз увольнения бюджетников за поддержку Винниченко в качестве волонтеров, членов избирательных комиссий и кандидатов в депутаты. В ответ действующий глава громады советует «не заниматься х**ней» и несколько раз обещает, что ее сторонников «в бараний рог скрутят и голову оторвут в прямом смысле слова».
При этом Маринич подчеркнул, что его соперница идет против действующей власти и отметил, что в своих угрозах дословно передает слова губернатора. Вероятно, имея в виду председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.
- Не зря все-таки мой соперник на выборах главы Ильиновской ОТГ Владимир Маринич так яростно поддерживает Лукашенко. Как выяснилось, у своего кумира он многому научился – например, использовать силовые методы и запугивание как средство устранения конкурентов, - написала на своей странице в Facebook Наталья Винниченко.
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Напомним, ранее глава Ильиновской объединенной территориальной громады недвусмысленно высказался в поддержку Александра Лукашенко, заявив, «что если беларусов не устраивает президент, мы его готовы забрать лет на пять хотя бы».
Еще до регистрации в качестве кандидата на местных выборах Маринич оказался в центре скандала, связанного с агитацией. После размещения бигбордов с приглашением на фестиваль «Смолянский кулеш» жители Константиновского района обвинили главу ОТГ в том, что тот пиарится за бюджетные деньги, то есть за их счет.
Отметим, что Владимир Маринич был избран главой Ильиновской объединенной территориальной громады в 2017 году. До этого он занимал пост главы Константиновской райгосадминистрации. Примечательно, что после него РГА руководила именно Наталья Винниченко, составляющая главе ОТГ конкуренцию на нынешних местных выборах.