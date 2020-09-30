Общественный деятель Андрей Пальчевский осудил действующую власть за нападки на Витольда Фокина после скандала в ТКГ.

Он прокомментировал резонансную ситуацию в своем видеоблоге в "Facebook", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Вот и нашли козла отпущения в лице 87-летнего ветерана украинской политики и премьера, при котором жилось намного лучше, чем при сегодняшнем - Витольда Фокина. Вот кто, оказывается, у нас ответственный за все провалы с тех самых пор, как Донбасс стал разменной монетой в игре политиков - одному донбасский электорат нужен, второму - не нужен, третьему тоже, судя по всему - не нужен. Сегодняшний президент, который обещал вернуть Донбасс и сделать это приоритетом - уже скоро будет два года, как Зеленский у власти, мы понимаем, что никаких сдвигов не будет", - заявил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель пристыдил политиков, которые осмелились "повесить" свои ошибки на бывшего премьера:

стыдно... за власть стыдно... за власть Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 30. September 2020

"И вот нашли, кто во всем "виноват" - Витольд Фокин и первый президент Украины, Леонид Макарович Кравчук. Эти два человека, общий возраст которых больше, наверное, 160 лет, теперь как мальчишки должны стоять перед теми, кто ведет нас в никуда. Я имею ввиду депутатов сегодняшнего созыва от различных партий. Как-то стыдно за этих молодых зарвавшихся мерзавцев. Как-то стыдно за тех, кто послал Фокина и Кравчука решать свои, нерешенные до сих пор задачи, подставив этих двух людей. Вот мне, например, стыдно".

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