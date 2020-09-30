Про це пише Роман Головін на своїй сторінці у мережі Facebook.

І щоб було більш зрозуміло, наведу приклад Аграрної Партії – на місцевих виборах була у фаворитах, а от до Верховної Ради не потрапила, і не допоміг навіть шалено успішний «поплавок» на одеській трасі, підсилений голосом, який любить практично кожна жінка України – як то кажуть, людям не все одно «с кєм ти пьйош віно» .

Таких помилок припустилися партії, які «паслися» на електораті сіл та селищ, і тепер вони або не представлені у Верховній Раді та навряд чи будуть представлені, які б кально-радикальні вони не були, або представлені, але, судячи з останніх дій, вже будуть маргіналізовано представлені в майбутній Верховній Раді, або взагалі, «сердешні», туди не потраплять. Причина проста: «сердешні», радикальні й солідарні їм представники партій в депутатському корпусі всіх місцевих рівнів відверто «достали» селян-власників землі та, відповідно, членів їх родин своєю наглістю, жадібністю і тупістю. Саме з причини тупості певні представники політичних партій та певні партії взагалі не зрозуміють, про що йде мова, зате це прекрасно розуміють селяни-власники землі.

Вибори необхідно «робити» на здійсненні права власника землі припиняти (розривати) договір оренди за власним бажанням. І я в цьому допоможу – це буде наша спільна з виборцями-власниками землі мета.

Однією з головних помилок політичних партій на місцевих виборах стане формування корпусу кандидатів у депутати в сільській місцевості з числа псевдофермерів, орендарів землі, членів їх сімей, родичів, друзів, працівників.

Партії, які розширено вирішили задіяти на місцевих виборах для спілкування з селянами (електоратом) орендарсько-фермерську братію, плекаючи надію, що ті «зроблять вибори» партії, попадають в більш страшну пастку, ніж не отримати очікуваний результат, – пастку отримати широкий спектр негативу перед виборами до Верховної Ради за рахунок негативу від набраного орендарсько-фермерського угрупування. Тобто повторяться наслідки, які призвели певні партії до електорального маргінесу.

На місцевих виборах люди будуть голосувати не за підсунуту еліту, а знову ж таки, за партію, яка їм або «красивіша» на вид за ознаками лідерів, або дивиться у правильну сторону світу, на місцевих виборах – це вторинний принцип здійснення вибору і далеко не завжди свідомий, а скоріше вимушений.

Успіх місцевих виборів для партії визначатиметься не кількісною перемогою орендарсько-фермерського угрупування в якості представників партії, а відпрацюванням головних ідей і дій в інтересах виборців, зокрема величезної «армії» власників землі та членів їх родин (це майже 25 млн. громадян).

Партії можна потрапити до місцевих рад через представників орендарсько-фермерських угрупувань, але через негатив від представників партії в органах місцевого самоврядування партії недоотримають на виборах до Верховної Ради. І чим кращий результат буде отримано на місцевих виборах партією за рахунок фермерсько-орендних угрупувань, тим більше буде отримано негативу виборцями від партії, що стане причиною втрати електоральної підтримки і партія недоотримає «голоси» і місця в Парламенті.

Орендарі землі - антиподи селянам-власникам землі. Орендарі землі й селяни-власники землі - це різні соціально-економічні групи, і між ними є, було й буде протиріччя. Протиріччя, яке вже вийшло за всякі уявні червоні лінії, протиріччя, яке вибудовується на примусі й насиллі власників землі орендарями.

Будь-яка підтримка політичною партією (висування від партії) орендарів та псевдофермерів викликатиме первинний негатив до партії, як і будь-яка програма в інтересах орендарсько-фермерських угрупувань ставатиме програмою проти власників землі та членів їх родин – а значить, проти виборців.

Для того, щоб політичній силі збільшити електоральну підтримку за рахунок виборців земельної групи, необхідно безпосередньо працювати з виборцями із земельної групи, формуючи передвиборчу програму, спрямовану на здійснення головної потреби (бажання) виборців із земельної групи - зростання їхнього прибутку від землі.

Перш за все, зростання електоральної підтримки можна забезпечити через надання власникам землі реального вільного права розпоряджатися землею.

Вільне право розпоряджатися землею – це:

право самостійної діяльності (господарювання) на землі.

надання права власникам землі розривати договори оренди - це дасть змогу реалізовувати власникам землі своє бажання переходу самостійної діяльності на землі;

надання прав, можливостей і підтримки власникам землі при переході до самостійної діяльності й при здійсненні самостійної діяльності на землі власників землі.

Ці 3 тези вільного розпорядження землею деталізуються і їх деталізація дуже актуальна для українців-власників землі. Як – це вже інше питання.

Безумовно, можна заперечити, що місцеві вибори - це вибори не до Верховної Ради, в якій повинно вирішуватися питання землі в інтересах українців, а вибори, де обираються партії для вирішення місцевих проблем, але ж зрозуміло, що місцеві вибори необхідно розглядати зараз як початок виборів до Верховної Ради і необхідно на рівні політичної мили від початку формувати правильні тези.

Також політичним силам необхідно розуміти, що після виборів їх депутати-орендарі землі - вже не їх депутати, вони робитимуть що заманеться з більшим зусиллям: дуритимуть власників землі, підроблятимуть договори, залякуватимуть, вірячи у свою безкарність.

Так що вибори виборами, а за чистотою рядів дивитися треба, а то в бані з такими депутатами й за милом нахилитися буде страшно.

І головне, не голосуємо за партії (кандидатів), які не зобов’язуються забезпечити здійснення прав власників землі - краще ні за кого не голосувати!

Незалежно від того, чи вибори проходять в місті, чи в селі, партії (кандидати) повинні визначити свою позицію відносно власників землі, їх прав і можливостей і ця позиція повинна співпадати з позицією ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ.

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ за здійснення прав власників землі, а саме:

- ЗА ПРАВО РОЗРИВАТИ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ;

- ЗА НЕПЕРЕУКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ;

- ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ЗЕМЛІ У ЇЇ ВЛАСНИКІВ В 2-4 РАЗИ

- ЗА САМОСТІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ

- ЗА ВІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕЮ

Власникам землі пропоную долучатися до ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ у Фейсбуці

Тиснемо і долучаємося https://www.facebook.com/groups/144907373624154/