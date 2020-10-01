Правоохранительные органы должны безотлагательно расследовать обстоятельства визитов председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию

Об этом заявил народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондарь.

"Недопустимо, чтобы государственный служащий, тем более такого высокого ранга как руководитель энергетического и тарифного регулятора, осуществлял регулярные проходки в страну-агрессор. Контакты должностных лиц со страной-агрессором - это угроза национальной безопасности. Все факты должны быть безотлагательно проверены и расследованы", - заявил народный депутат.

Бондарь отдельно обратился в Службу безопасности Украины с требованием немедленно проверить все факты поездок председателя НКРЭКУ в Россию начиная с момента с 2014 г., с момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Напомним, 28 сентября народный депутат Валентин Наливайченко сообщил, что временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярных поездок главы НКРЕКП Валерия Тарасюка в Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва в июне 2018 г.

Депутаты-члены ВСК направили материалы в правоохранительные органы, в том числе от СБУ, с требованием проверить цели и мотивы визитов Тарасюка в Российскую Федерацию.

Коллега Бондаря по фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко накануне сообщил, что Валерий Тарасюк выступил основным спонсором предвыборной кампании Сергея Лещенко от время выборов в Верховную раду в 2019 году.

Депутат Гончаренко допустил, что Тарасюк мог быть только посредником, а в действительности финансирование Лещенко осуществлялось за счет средств приближенной к руководству Российской федерации энергетической компании, менеджером которой Тарасюк был до работы на государственной службе.