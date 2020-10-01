Легендарный «мужчина в красных трусах» выходит из тени, и становится ЖД-экспертом



Как пишет "Антикор", со скандалом уволенный из Укрзализныци бывший топ-менеджер этой компании Андрей Рязанцев спустя четыре месяца неожиданно вернулся в медийное пространство, и теперь позиционирует себя как железнодорожный эксперт. На днях он выступал на конференции «Индустрия щебня», в различных СМИ появляются его интервью о проблемах ЖД-перевозок, а на своей странице Рязанцев, как бы невзначай, все еще указывает себя как директора по развитию бизнеса УЗ.



На этой должности он запомнился «легендарной» закупкой наградных знаков «Почетный железнодорожник» у российского производителя в 2018 году. Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, анализируя этот подвиг Рязанцева, заявил, что руководители предприятий, которые проводят закупки в РФ, должны нести ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора.



На что «виновник торжества» ответил, что закупать значки больше не у кого, и другие производители ему неведомы. Еще тогда все отметили дерзость Андрея Рязанцева, граничущую с глупостью. Закупки у филиала РЖД он организовал даже не через посредников, а напрямую через систему Prozorro. Впрочем, тогда нынешний новоиспеченный «эксперт» увольнения избежал, хотя скандал получился резонансный.



Избавилась УЗ от Рязанцева только в конце мая 2020 года, когда в интернете появилось видео, на котором он избивает свою любовницу.

В этой истории наш герой фигурирует как «мужчина в красных трусах, похожий на топ-менеджера УЗ». Видео заканчивается истеричным вопросом девушки "За что ты на меня руку поднял?!", на что «мужчина в красных трусах» бьет ее и спрашивает: "Дошло?", а потом уходит. Судя по дате на видео запись сделали ночью 18 ноября 2019 года.

Вскоре выяснилось, что пострадавшая Наталья Ночвай 1996 года рождения, проживала с Рязанцевым в Киеве около года, пока его семья, жена и двое детей, ждала возвращения отца семейства в Ивано-Франковске. Ночвай на несколько дней стала главной героиней нескольких телесюжетов, где рассказала о своем ухажере немало подробностей. В частности, о том, что они вместе употребляли кокаин, и даже лежали с наркологической клинике "Полинар" в Одессе. По словам Ночвай, Рязанцев нередко брал наркотики с собой прямо на работу. Поставки кокаина, по ее словам, были организованы из Ивано-Франковска.

С работы в УЗ Рязанцев вылетел мгновенно. Сообщение УЗ по этому поводу состояло лишь из двух предложений: правление АО «Укрзализныця» считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця". Очевидно, что «мужчине в красных трусах» тут же припомнили и грандиозный скандал с наградными знаками, и множество других, менее заметных, но таких же токсичных провалов. Самое забавное, что комментируя свое увольнение, Рязанцев заявил, что уходит из УЗ из-за давления, которое на него оказывают полгода.

Тут бы и сказке конец, и забыть бы об этом странном персонаже. Но мы помним о его дерзости, часто похожей на глупость. Не успело еще имя бывшего топ-менеджера УЗ уйти с первой страницы гугла с упоминанием о избиении женщины, как Андрей Рязанцев объявился на публике в ипостаси железнодорожного эксперта. Теперь он гневно обвиняет в коррупции бывшего главу наблюдательного совета Укрзалиныци Андерса Аслунда (что выглядит даже не дерзко, а именно глупо), и восторженно упоминает в своих постах в соцсетях президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Похоже, «мужчина в красных трусах» всерьез рассчитывает вернуться на какую-то из должностей в государственном секторе. Перед этим он, очевидно, постарается сформировать в СМИ имидж эксперта, то ли несправедливо уволенного из УЗ, то ли ушедшего по собственному желанию из-за давления.



Вот только вряд ли конференции «Индустрия щебня» сравнятся в яркости со скандалами вокруг любовницы и российских значков. Да и где гарантия, что «эксперт» в любой момент не перепутает железную дорогу с кокаиновой.