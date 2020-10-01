Харьковский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты об освобождении из-под стражи «харьковских патриотов», оставив без изменений меру пресечения в виде ареста

Также судьи отклонили ряд ходатайств народных депутатов Украины Михаила Бондаря, Яны Зинкевич, Игоря Гузя и лидера Нацкорпуса и народного депутата 8 созыва Андрея Билецкого о взятии ребят на поруки. Таким образом "харьковские патриоты" будут оставаться под стражей до 25 октября.

Под зданием Апелляционного суда в поддержку арестованных собралось несколько сотен активистов, среди которых представители Нацкорпуса и других патриотических сил, боевые побратимы и родственники ребят и неравнодушные харьковчане.

Отметим, что подозреваемых по делу не доставили в суд и не обеспечили их участие в заседании в формате видеоконференции, фактически лишив «харьковских патриотов» возможности защищать себя в суде.

Кроме того, защита обращала внимание судей на многочисленные нарушения, допущенные правоохранителями во время задержаний и следственных действий, однако судьи принимали идентичные решения по каждому из ребят, не принимая во внимание никакие доводы адвоката и положительные характеристики ребят.

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий выразил убеждение в том, что дело «харьковских патриотов» является политически мотивированным.

"Это дело, безусловно, является политическим фарсом, и за него раньше или позже будут отвечать и Венедиктова, и прокуроры. Ни одна власть в таких делах не вечна, и когда она начинает с политических репрессий, то очень быстро заканчивает», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее суд первой инстанции арестовал «харьковских патриотов» на 60 суток. Их обвиняют в нападении на ватных титушек ОПЗЖ на трассе Киев-Харьков, инкриминируя хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296) и покушение на убийство (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115) УК Украины.