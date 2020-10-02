Депутаты фракции «Слуга народа» на очередном заседании выдвинули министру инфраструктуры Владиславу Криклию обвинения в коррупции

На заседании также присутствовали глава фракции Давид Арахамия и премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил а эфире телеканала «НАШ» народный депутат Александр Дубинский.

По его словам, министру открыто и с конкретными фактами заявили, что он коррупционер. «Криклий краснел, бледнел – но никакого результата», - констатирует нардеп.

«У меня простой вывод из этого. Когда сидит министр, которого прямо в лицо избравшая его фракция обвиняет в коррупции – не просто так, не голословно, а предъявляет доказательства и документы, а глава фракции сидит и молчит, премьер-министр сидит и молчит – значит, они в доле с той коррупцией, которую организовал и крышует господин Криклий», - заявил Дубинский.

Он напомнил, что по инициативе Криклия началась повторная сертификация автомобилей с газобаллонным оборудованием, в результате чего цена поднялась с 800 грн до 3 000 грн. «Сколько он получил? 10%? Допустим, 20%? 300 млн? 600 млн?», - предполагает депутат.

Еще одним решением министра стало подорожание в 3 раза сертификации моряков в крюинговых компаниях. «Вся система сертификации морской администрации, получения документов для моряков, перешла в частные руки, связанные с фирмами, подконтрольными господину Криклию и его окружению», - утверждает Дубинский.

Также он обвинил Криклия в создании коррупционной «прокладки» через технадзор за дорогами, при котором 2% от стоимости ремонта дороги переходит организациям, проверяющим правильность знаков и разметки.

«Клейма негде ставить. И человек до сих пор остается министром», - подытожил Дубинский.

Это не первые обвинения депутата в адрес главы Министерства инфраструктуры. В частности, Дубинский заявлял, что Криклий назначил своим помощником «эксперта по откатам», который ранее создавал коррупционные схемы в Укравтодоре.