Эксперт Ирина Педь, которая якобы установила «убытки» от применения формулы «Роттердам +», ранее делала экспертизу по заказу завода Коломойского

Об этом на странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЭКП Дмитрий Вовк.

Он также обнародовал сканы документов, которые доказывают, что сотрудница ООО «Экспертная группа «ЭС энд ДИ» Ирина Педь в сентябре 2019 подписала экспертизу, заказанную Никопольским заводом ферросплавов, который входит в бизнес-группу Коломойского.

«Вот вам очередное подтверждение союза НАБУ и заводов Коломойского. В сети распространяют информацию о новой экспертизе, заказанную НАБУ в «независимого» эксперта по 40 млрд грн "убытков». Но есть одна важная деталь для резкости картинки - это самое эксперт по заказу заводов Коломойского установила убытки этих самых заводов», - пишет Вовк.

«Документальное подтверждение выполнения одним и тем же независимым экспертом убытков для Никопольского завода ферросплавов и на заказ НАБУ», - отмечает Дмитрий Вовк.

Напомним, дело «Роттердам +» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

2 октября 2020 стало известно, что законность этого решения подтвердил и Офис генерального прокурора.

Уже после решения ВАКС о законности закрытия дела «Роттердам +» свои иски против этого решения совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула «Роттердам +» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.