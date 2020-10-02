Центр противодействия коррупции обнародовал данные словацкого бизнес-реестра о наличии в странах ЕС бизнеса у народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Центр противодействия коррупции, передает Апостроф.
Как пишет "УП", с 30 марта 2019 по 14 февраля 2020 он был единственным акционером словацкой компании DubPro s.r.o, однако не указал этого в декларации. По утверждениям ЦПК, 18 февраля 2020 акционером компании DubPro s.r.o стала жена Дубинского Леся Цыбко. В июле Соломенский райсуд Киева по ее заявлению постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в ООО DubPro с сентября 2019. В Центре противодействия коррупции подтвердили информацию, что это могло быть сделано, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.
Ранее адвокат Назар Черный в издании "Буквы" написал, что Дубинский пытался скрыть от НАПК И НАБУ наличие у него корпоративных прав в зарегистрированных за рубежом компаниях с помощью украинского суда. Адвокат пишет, что 17 июля 2020 Соломенский райсуд Киева вынес решение по делу № 760/6437/20, по заявлению Цыбко Леси к Дубинскому, согласно которому тот с 28 сентября 2019 не является владельцем и участником зарегистрированного в Словакии ООО "DubPro", а с 5 марта по 27 сентября 2019 не был руководителем предприятия. По мнению автора, Дубинский не только не внес в декларацию информацию о продаже доли компании, но и оставался ее полноправным владельцем месяц после принятия присяги народного депутата, а по данным Коммерческого реестра райсуда Братиславы - до февраля 2020. В расследовании приводятся факты системного недекларирования Дубинским информации о владении корпоративными правами в словацкой компании, данных о прибыли от продажи корпоративных прав. По мнению автора, имеет место манипуляция со сроками, когда Дубинский управлял компанией.
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"Согласно словацкого реестра, Александр Дубинский был указан как руководитель компании до 14 февраля 2020, однако украинский суд установил, что лишь с 5 марта по 27 сентября 2019 Дубинский не был руководителем ООО "DubPro". Но проверки причастности Дубинского к управлению словацкой компанией в период с 27 сентября по 2019 по 14 февраля украинский суд не проводил и не доказал, что депутат не был руководителем словацкой компании будучи народным избранником. То есть Александр подпадает под действие статьи 1724 Кодекса Украины про административные правонарушения", - заключает Назар Черный.
Автор делает вывод, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы, так как либо имел место сговор Цыбко и Дубинского чтобы ввести суд в заблуждение, либо судом было вынесено неправомерное решение.
Ранее Bihus.info опубликовал расследование, в котором перечислил собственностьДубинского, его мамы и жены. Нардеп и его семья на протяжении последних лет стали собственниками 24 квартир, 17 авто, двух домов и 70 соток земли на сумму около 2 млн долл. При этом "официальные доходы семьи не могли позволить ему покупку имущества". За 5 лет Дубинский приобрел 10 новых авто. У матери нардепа за 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. С 2014 года Дубинскому принадлежат 2 квартиры на Подоле. Нардепу принадлежат 6 земельных участков в селе Хотив Киевской области, дом в Соломенском районе, квартира на Печерске и на Теремках. Еще семью квартирами владеет жена Дубинского. 19 объектов недвижимости (квартиры и гаражи в Киеве) принадлежат матери Дубинского.