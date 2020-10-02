Центр противодействия коррупции обнародовал данные словацкого бизнес-реестра о наличии в странах ЕС бизнеса у народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Центр противодействия коррупции, передает Апостроф.

Как пишет "УП", с 30 марта 2019 по 14 февраля 2020 он был единственным акционером словацкой компании DubPro s.r.o, однако не указал этого в декларации. По утверждениям ЦПК, 18 февраля 2020 акционером компании DubPro s.r.o стала жена Дубинского Леся Цыбко. В июле Соломенский райсуд Киева по ее заявлению постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в ООО DubPro с сентября 2019. В Центре противодействия коррупции подтвердили информацию, что это могло быть сделано, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.

Ранее адвокат Назар Черный в издании "Буквы" написал, что Дубинский пытался скрыть от НАПК И НАБУ наличие у него корпоративных прав в зарегистрированных за рубежом компаниях с помощью украинского суда. Адвокат пишет, что 17 июля 2020 Соломенский райсуд Киева вынес решение по делу № 760/6437/20, по заявлению Цыбко Леси к Дубинскому, согласно которому тот с 28 сентября 2019 не является владельцем и участником зарегистрированного в Словакии ООО "DubPro", а с 5 марта по 27 сентября 2019 не был руководителем предприятия. По мнению автора, Дубинский не только не внес в декларацию информацию о продаже доли компании, но и оставался ее полноправным владельцем месяц после принятия присяги народного депутата, а по данным Коммерческого реестра райсуда Братиславы - до февраля 2020. В расследовании приводятся факты системного недекларирования Дубинским информации о владении корпоративными правами в словацкой компании, данных о прибыли от продажи корпоративных прав. По мнению автора, имеет место манипуляция со сроками, когда Дубинский управлял компанией.

"Согласно словацкого реестра, Александр Дубинский был указан как руководитель компании до 14 февраля 2020, однако украинский суд установил, что лишь с 5 марта по 27 сентября 2019 Дубинский не был руководителем ООО "DubPro". Но проверки причастности Дубинского к управлению словацкой компанией в период с 27 сентября по 2019 по 14 февраля украинский суд не проводил и не доказал, что депутат не был руководителем словацкой компании будучи народным избранником. То есть Александр подпадает под действие статьи 1724 Кодекса Украины про административные правонарушения", - заключает Назар Черный.

Автор делает вывод, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы, так как либо имел место сговор Цыбко и Дубинского чтобы ввести суд в заблуждение, либо судом было вынесено неправомерное решение.

Ранее Bihus.info опубликовал расследование, в котором перечислил собственностьДубинского, его мамы и жены. Нардеп и его семья на протяжении последних лет стали собственниками 24 квартир, 17 авто, двух домов и 70 соток земли на сумму около 2 млн долл. При этом "официальные доходы семьи не могли позволить ему покупку имущества". За 5 лет Дубинский приобрел 10 новых авто. У матери нардепа за 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. С 2014 года Дубинскому принадлежат 2 квартиры на Подоле. Нардепу принадлежат 6 земельных участков в селе Хотив Киевской области, дом в Соломенском районе, квартира на Печерске и на Теремках. Еще семью квартирами владеет жена Дубинского. 19 объектов недвижимости (квартиры и гаражи в Киеве) принадлежат матери Дубинского.