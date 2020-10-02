Во время Евромайдана Александр Дубинский выполнял заказ окружения Януковича по дискредитации революции и ее лидера Виталия Кличко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Журналисты обнародовали переписку Дубинского с Ольгой Семченко, главой медиахолдинга «Вести» и гражданской женой тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко. Дубинский расписал план «Майдан меньшинства», который среди прочего включал известный фейк «о проститутках на Майдане», а также «активности» по Кличко. Так, по сценарию Дубинского был снят постановочный видеоролик с участием проституток, которые рассказывали о том, что оказывают секс-услуги участникам Евромайдана, в том числе членам партии «Удар».

Кроме того, Дубинский предложил очернить Виталия Кличко фейковыми полетами в Москву. «Много оговаривается фейковый сюжет о Виталии Кличко (в переписке — ред.). Идея в том, чтобы показать, как Кличко летает в Москву. Для этого Дубинский предлагает арендовать один из чартерных самолетов, которым пользуется и Кличко, сгонять этот самолет в Россию, а потом просто нарисовать данные о пересечении границы. В тексте сюжета, который Дубинский высылает Ольге, отдельно выделено «фотошоп» и «подставной реалистичный спикер», — сообщал Денис Бигус.

Фейковое «расследование» о полетах Кличко должно было выйти в двух сериях. Дубинский подготовку и дальнейшую рекламу оценил в 50 тыс. долларов. Общая стоимость плана «Майдан меньшинства» составила 500 тыс. долларов.

Дубинский продолжает кампанию по дискредитации Кличко до сих пор. Напомним, 16 июля 2020 года на съезде партии «Слуга народа» с участием президента и высших руководителей страны, Дубинский предложил использовать уголовные дела против окружения Кличко на местных выборах. Он отметил: если «Слуга народа» будет действовать одной командой, Кличко «поплывет» и «не доживет до выборов». Перед этим нардеп добавил: если он «чем-то или кем-то занимается», то делает это «пока человек не умрет».