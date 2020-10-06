Коли ми боремося за право розривати (припиняти) договори оренди, за право самостійного господарювати на землі, певні політики, позиціонуючи себе як захисниками землі, зраджують і селян-власників землі, і українську землю – а це гірше, ніж перетворення землі на товар.

Для багатьох те, що Тимошенко зрадила селян, не є новиною.

Ті, хто беззаперечно вірить Тимошенко, може продовжувати вірити й продовжувати бути провідниками до влади не тільки зрадників селян, а й олігархів різного «покрову» – як приклад Тарута, який є невід’ємною частиною фракції «Батьківщина».

Ось прості факти. Усі власники землі чули, а більшість ще й зіткнулися з тим, що договір оренди має укладатися не менше ніж на 7 років.

Так, є така норма. Відповідно до статті 19 Закону України «Про оренду землі» строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

Зміни до законодавства реалізовувалися законопроектом №1580 від 22.12.2014 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

Зобов’язання власників землі укладати договір оренди не менше ніж на 7 років – це пряме порушення прав і свобод громадян України, Конституції України. Але в інтересах бізнесу, орендарів та олігархів і конституцію України можна розірвати на «німецький хрест».

За такі зміни законодавства проти власників землі і їх родин проголосувала Тимошенко особисто та її фракція Батьківщина. Нагнути так селян в інтересах орендарів - хіба це не зрада? Результати голосування ви можете подивитися за цим посиланням на сайті Верховної Ради.

Для справедливості необхідно додати, що за такі неконституційні зміни до Закону «Про оренду землі» проголосував і землеїд Ляшко зі своєю фракцією. Саме наближений до Ляшка депутат Галасюк очолював комітет, який ініціював ці ганебні зміни. Тому на Ляшку вини за попрання прав власників землі не менше.

Голосував Блок Петра Порошенка з Порошенком, Народний фронт з Яценюком. Голосували депутати з Самопомочі, Волі Народу й позафракційні депутати, такі як Ківалов і Парасюк, Гройсан і Балога.

Жодного голосу за цей закон з певних причин не дав Опозиційний блок.

Але історія зради Тимошенко селян продовжилася. За рік до президентських виборів, 23.03.2018р., Тимошенко підписала меморандум про співпрацю з угрупуваннями (асоціаціями) орендарів землі, серед яких «Аграрний Союз України» (АСУ), який об’єднує 4000 орендарів, що складає 12 млн. гектарів орендованої (забраної у селян) землі.

Про меморандум можна почитати на цій сторінці партії «Батьківщина» за посиланням.

Тимошенко сподівалася, що орендарі вплинуть («нажмуть», «натиснуть», змусять) на людей - і всі села одностайно проголосують за Тимошенко. Не сталося, Тимошенко не президент та й рейтинги не відповідають її амбіціям.

Фактично Тимошенка підписала договір про співпрацю з тими самими орендарями, які підробляють договори оренди, підробляють підписи, примушують погрозами і шантажем продовжувати договори оренди на десятиліття. З тими самими орендарями, які збагатіли на людській землі й не хочуть аж ніяк відірватися від такої прибуткової справи, як красти на землі селян. І Тимошенко аж ніяк не хоче піти з політики, переслідуючи ті ж самі мотиви, що й орендарі.

Але історія співпраці з орендарями для Тимошенко не закінчилася після президентських виборів.

Нові вибори жовтня 2020 року і нова історія нової зради власників землі-селян і новий меморандум з 28 бізнес-асоціацій (про цей новий меморандум зради можна почитати на цій сторінці партії «Батьківщина» за посиланням.

Тут вже до існуючих орендарів-поплічників Тимошенко долучилася й Українська Аграрна Конфедерація (УАК), яка представляє інтереси «Лендфармінгу» Бахматюка (колишнє «Райз»), «Астарти» Іванчика, «Нібулона» Вадатурського та інших орендарів з тисячами гектарів забраної у селян землі – загальна кількість забраної землі у селян приблизно 4 млн. гектарів. І будьте впевнені, що неформально цей меморандум підписали і «МХП» Косюка, і «Кернел» Веревського з більше ніж мільйоном «віджатої» у селян землі на двох.

Головна мотивація для підписання такого меморандуму перед місцевими виборами у аграрних латифундистів – заведення до місцевих рад «ненажерливих вовків» - представників орендарів та великого аграрного бізнесу під прикриттям «овечки» Тимошенко та її партії. Адже досі вважається, що електорат Тимошенко в основному в сільській місцевості.

Мотивацією для Тимошенко підписувати такий меморандум є гроші, гроші, які дають політичне життя і не тільки політичне шикарне життя. Чи, може, ви назвете іншу мотивацію брати в списки тих, хто проти українців.

І наостанок про «котлету» по-київськи для Тимошенко. По київській області список до обласної ради очолює Андрій Засуха, син Засухи. Він видатний бізнесмен і футбольний діяч. Утримувати футбольну команду важко будь-якому олігарху. Тому банк землі в більше ніж 100 тисяч гектарів є основою утримання футбольної команди, яка обіграє «Динамо» Київ – можна сказати, народна команда, яка, по суті, фінансується за рахунок грошей, які недоотримують десятки тисяч власників землі. Тільки в депутати йде Засуха, а не селяни. Яких вам ще футбольних команд не вистачало? Подякуємо Тимошенко за підтримку футболу за рахунок страждань українського народу, про які вона так часто розповідає. Ось який смисл мають слова Тимошенко про захист української землі – заради «котлети» готові на все.

Почитати інтерв’ю видатного футбольного і аграрного функціонера Засухи можете за посиланням . І таких Засух у Тимошенко в кожній області, районі, місті й ОТГ.

Я думаю, вам все стало зрозуміло, і після розкриття такої картини з меморандумами, антиконституційними законами навряд чи може бути бажання у людини, яка не втратила розум, підтримувати на виборах Тимошенко, Ляшка, Аграрну партію.

Та і будь-яку іншу партію власники землі, члени їх родин не можуть підтримувати, якщо партія не відстоює право громадянина України-власника землі розривати (припиняти) договір оренди землі, право самостійно господарювати, право на отримання наддешевого прямого державного кредитування як споживчого, так і виробничого. Якщо до початку голосування ви не почули про ці ваші права - не голосуйте, будьте чесними з собою і не носіть останні роки тягар того, що ви самі себе відверто надурили, а партії «поімєлі».

Україні необхідні нові політичні сили або політичні сили, які ще не стали на шлях зради українців-власників землі з усвідомленням необхідності реалізовувати права, свободи й можливості українців.

Скажи «Ні» Тимошенко, скажи «Ні» Ляшку й будь якій іншій політичній силі, яка не буде діяти в ваших інтересах (навіть якщо від неї балотується ваша рідна людина – допоможи рідному не потрапити в халепу)– стане легше дихати! Годі вибирати за красоту і солодкі промови вовків у шкірі овець.

Потрібно говорити «ТАК»

- праву власника землі розривати договір оренди землі;

- самостійному господарювання на власній землі одноосібно чи через участь у Товаристві власників землі

- збільшення доходів від землі у її власників в 2-4 рази

А поки що з власниками землі тільки ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ, яке за здійснення праві модливостей власників землі.

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П.С. Я прошу вибачення у прихильників Тимошенко, але факти є факти. Сам сподівався, що вона одумається й стане на чолі політичного руху в інтересах українців і держави Україна. Але сталося як сталося – я не можу замовчувати ці факти і не висловити свої думки.

Коли я агітував депутатів Ради підтримати мій законопроект №3208 «Про прогресивні земельні відносини», яким надається власнику землі право розривати договір оренди, то Тимошенко відмовила особисто. Я також без результату проспілкувався з «Голосом», «ЄС», «Зеленими», «За майбутнє», «Довірою».