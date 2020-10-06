Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info установили, что бизнесмен Андрей Пальчевский имеет опосредованные связи с российским бизнесом; соратниками судьи Артура Емельянова, которые имеют бизнес в оккупированном Крыму

Об этом пишет "Громадське".

Основной бизнес Пальчевского — клиника «Евролаб» — до 2010 года была записана на бизнесмена и россиянина Алексея Кириллова. Но после этого клиника перешла в собственность британской компании, которая, в свою очередь, находится в собственности офшоров на Карибских островах. И, кроме Пальчевского, эти офшоры обслуживают только одну страну — Россию.

Среди российских компаний в собственности этих офшоров некоторые связаны с российскими криминальными авторитетами, как Виталием Кочетковым, утверждают расследователи. Еще одна компания, зарегистрированная в Москве, одновременно записана и на Андрея Пальчевского.

В мае 2020 года от имени одной из кипрских «офшорок» на одном из ее документов расписался Андрей Наумов — он раньше был юристом «Евролаба», а теперь руководит благотворительным фондом Пальчевского и связан с его немедицинским бизнесом. В разговоре с Bihus.Info сам Наумов подтвердил связь с бизнесменом, но позже отрицал, что подпись на документе его.

Перечень компаний, которыми номинально владеют два офшора на Карибских островах. Все они российские, одна из них зарегистрирована в Москве, ее владельцем является Пальчевский фото: Bihus.Info / YouTube / скриншот из видео

Андрей Наумов руководит еще двумя компаниями, которые принадлежат жителям Донецка Дмитрию Муравьеву и Павлу Малику. Оба работают на судью Артура Емельянова. Его в 2018 году отстранили за подозрение в коррупции, а бывшая жена судьи инвестировала более миллиона долларов в контрафактный табачный бизнес.

Муравьев и Малик также владеют бизнесом в оккупированном Крыму. На него еще в марте 2018 года обращала внимание Служба безопасности Украины. Впрочем этот бизнес работает и в Киеве, а занимается им юрист Пальчевского Наумов. Сам он заявил, что лично с Муравьером и Маликом не знаком, хотя и предоставляет им «адвокатские услуги».

По данным Bihus.Info политическая партия Пальчевского возникла в мае этого года — приобрела другой политический проект и осуществила ребрендинг. Юридический адрес партии расположен возле аэропорта "Жуляны". Там о Пальчевском никогда не слышали. Сотрудников у партии нет, денег на счетах — тоже. Несмотря на это,» победа Пальчевского " ведет масштабную рекламную кампанию, устанавливая свои билборды по Киеву и другим украинским городам.