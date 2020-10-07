Жена депутата и экс-президента Украины Петра Порошенко Марина рассказала о состоянии здоровья мужа

Как передает Politeka.net, подробностями она поделилась в интервью с журналисткой Яниной Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, Петру Порошенко стало хуже.

"У него - двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, получает комплексное лечение. К сожалению, ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - поделилась Марина Порошенко.

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Напомним, "китайский" вирус у пятого президента Украины подтвердили  29 сентября. 

Он заявил, что в связи с болезнью на время откажется от своих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус «коварным», заявив, что будет лечиться дома.

Петр Порошенко

Позже стало известно, что Порошенко находится в киевской больнице.

Также мы сообщали, что по состоянию  на 6 октября, на больничном в связи с заболеванием  находятся 22 народных депутата. Всего за весь период эпидемии 52 депутата болели или болеют вирусом.

Напомним, в больницах Харькова закончились места для больных вирусом, видео

Как писала Politeka, китайский вирус массово косит харьковских чиновников и депутатов: "заболели уже десятки..."

Также Politeka сообщала, вирус на Харьковщине сорвался с цепи, область бьет антирекорды: "худшая ситуация среди регионов".