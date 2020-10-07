Противостояние между разными антикоррупционными органами может привести к развалу всей выстроенной за последние годы антикоррупционной инфраструктуры, а триггером этого процесса стало дело «Роттердам+».

Об этом заявил бывший заместитель комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза.

«В последнее время меня все больше тревожит риск развала антикоррупционной̆ системы. А предпосылки для этого есть. С одной стороны, Зеленский со «слугами» пытаются взять под контроль САП и НАБУ. А с другой стороны у меня появилось ощущение, что в триумвирате НАБУ – САП – ВАКС началась война всех против всех. И дело «Роттердам+» стал тем самым лакмусом, который это проявил», - написал Береза на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, все началось из попыток НАБУ переложить ответственность за отсутствие результатов в расследовании дела «Роттердам+» на прокуроров САП, которые закрыли дело по причине недостаточных доказательств.

«Была выбрана линия атаки. Атаки на САП. Детективы НАБУ фактически обвинили САП в том, что прокуроры умышленно дело «слили». В общем все предсказуемо, но не очень умно», - отметил Береза.

В дальнейшем обвинения посыпались в адрес Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который подтвердил законность решения прокуроров закрыть дело.

«То, что началось дальше, иначе как истерикой назвать сложно. И вот это меня уже напрягло. Медийно опекающий НАБУ и Сытника глава ЦПК Виталий Шабунин написал пост, в котором обозвал прокурора САП «дешевым», а судью ВАКС «паршивой овцой», которая принимает «уродские» решения и «продает справедливость». Но у меня есть вопрос, а это САП мешал сделать экспертизу за все это время??? Кто дал право оправдывать промахи НАБУ наездами на прокуроров САП и на судью?», - пишет Береза.

Бывший замглавы комитета добавил, что все взаимные обвинения в среде антикоррупционных органов только дискредитируют систему на всех ее уровнях и ни к чему хорошему это в итоге не приведет.

«В таких муках рожденная система противодействию коррупции трещит по швам и дискредитируется на всех уровнях. Я изначально с большим скепсисом относился к созданию ВАКС, но мне не нравится то, что сегодня эту структуру атакуют из-за того, что надо делать хорошее лицо при плохой игре НАБУ. И совсем не нравится то, что детективы НАБУ и сотрудники ЦПК критикуют прокуроров и судей, а прокурор САП в ответ жестко критикует качество работы следователей. Эта межусобица внешне выглядит как полный развал антикоррупционной системы», - подытожил Береза.