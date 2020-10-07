Під час карантину влада пропонує простим українцям безробіття та зниження статків, а чиновникам – зростання зарплат

Про це заявив співголова партії «Наш край» Сергій Шахов, йдеться на офіційному порталі політсили.

За його словами, влада хоче підгодувати чиновників під час національного карантину та падіння економіки.

«З наступного року влада планує підвищити посадові оклади усіх категорій державних службовців. Виходить, що простим українцям – безробіття, закриття бізнесу, скорочення зарплат та інші «ласощі» від падіння економіки під час карантину, а ось чиновникам – стабільне підвищення зарплат, незважаючи ні на що. Поки люди голодують та ледве зводять кінці з кінцями, держава хоче плодити нових “коболєвих”. Зараз потрібно думати як вижити простим людям а не чиновникам, які просто паразитують на людях», – зазначив Сергій Шахов.

Тим самим, наголосив співголова партії «Наш край», влада демонструє відсутність солідарності із простими українцями у подоланні наслідків епідемії ковіду.

«Нехтуючи реальним станом економіки та доходами українців, влада орієнтується лише на підгодовування своєї структури», – переконаний Сергій Шахов.

«Наш край», зазначив співголова партії, у своїй передвиборній програмі відстоює справедливі зарплати для всіх українців.

«Партія не допустить скорочення чи затримку зарплати бюджетникам. Тож українцям варто найближчим часом визначити, хто у владі їм потрібний», – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, нещодавно Федерація профспілок повідомила, що Уряд направив їй на погодження проєкт змін до постанови про оплату праці працівників державних органів. Проєктом пропонується підвищити посадові оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.