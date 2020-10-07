Стало известно, где депутат Петро Порошенко пребывает на лечении от "китайского вируса"
По информации издания "Страна", экс-президента Украины госпитализировали в киевскую частную клинику "Оберіг".
Журналистам удалось узнать, что медучреждение оснащено аппаратурой для кислородной поддержки и есть возможность искусственной вентиляции легких любого уровня сложности.
Стоимость суток в одноместной палате составляет 11 500 гривен. В цену входит с трехразовое питание и WI-FI.
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Депозит на прохождение лечения в клинике - 50 000 гривен.
Украинцы не обошли такую информацию стороной:
Напомним, "китайский" вирус у пятого президента Украины подтвердили 29 сентября.
Он заявил, что в связи с болезнью на время откажется от своих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус «коварным», заявив, что будет лечиться дома, но его пришлось госпитализировать.
Спустя чуть более недели его состояние ухудшилось: его жена, Марина Порошенко сообщила, что кровь экс-президента очень густая и врачи не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни.
Напомним, в Харькове ситуация с вирусом достигла апогея.
Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.
Также Politeka писала, что харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.