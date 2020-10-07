Стало известно, где депутат Петро Порошенко пребывает на лечении от "китайского вируса"

По информации издания "Страна", экс-президента Украины госпитализировали в киевскую частную клинику "Оберіг".

Журналистам удалось узнать, что медучреждение оснащено аппаратурой для кислородной поддержки и есть возможность искусственной вентиляции легких любого уровня сложности.

Стоимость суток в одноместной палате составляет 11 500 гривен. В цену входит с трехразовое питание и WI-FI.

Депозит на прохождение лечения в клинике - 50 000 гривен.

Украинцы не обошли такую информацию стороной:

"А как же так, пусть подлежат в обычных больницах, которые реформировала Супрун", "Ну и норм, не занимает бесплатные места. Это очень правильно", "Он миллиардер, может себе позволить", "Губа не дура, за ворованные деньги", - писали в сети.

Напомним, "китайский" вирус у пятого президента Украины подтвердили 29 сентября.

Он заявил, что в связи с болезнью на время откажется от своих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус «коварным», заявив, что будет лечиться дома, но его пришлось госпитализировать.

Спустя чуть более недели его состояние ухудшилось: его жена, Марина Порошенко сообщила, что кровь экс-президента очень густая и врачи не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни.

Напомним, в Харькове ситуация с вирусом достигла апогея.

Как писала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что харьковчане тотально игнорируют правила карантина, пугающее видео.