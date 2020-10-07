Юрий Аристов неприметный депутат Верховного Совета, который в отличии от своих скандальных коллег предпочитает не светиться, а тихо лоббировать свои интересы и зарабатывать миллионы, при этом уворачиваться от уплаты налогов и монополизировать рынки, благодаря своей власти и мандату депутата

Об этом сообщают "Известия".

Так, по данным аналитического портала Слово и Дело, народный депутат Аристов, он же ресторатор и крупный предприниматель, является бенефициаром и основателем более чем 20 компаний, которые ежегодно приносят ему круглую сумму, о которой, кстати, господин Аристов предпочитает молчать.

Об этом свидетельствует отсутствие декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Юрия Аристова на сайте НАПК. Не желает слуга украинского народа распространяться о своих “доходах”.

Но, несложно представить, о каких суммах идет речь, ведь данные о компаниях, которые приносят ему миллионы, можно легко найти на сайте аналитической системы YouControl.

Стоит отметить, что получение мандата народного депутата не заставило Аристова отказаться от предпринимательской деятельности. Поэтому основной доход политику приносит торговля рыбой, а парламент для него - не более чем увлечение. Правда это хобби бизнесмена оплачивается за налоги украинцев, которые он не платит. Такой себе “рыболов” местного разлива. Рыбку скушать любит, а вот ловить заставляет всех вокруг. О том, как работают его компании и зачем Аристову более 10 компаний по оптовой и розничной торговли рыбой понять легко даже школьнику. Благодаря своему влиянию и друзьям, Юрий Юрьевич забрал себе львиную долю рынка и стал монополистом по поставке продуктов питания, а также переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.

Кроме того, Юрий Юрьевич Аристов без зазрения совести ведет совместный бизнес с гражданином Российской Федерации - Патоковым Владимиров Викторовичем. И пока Украина борется на востоке за свою территорию, а украинские солдаты гибнут за будущее наших детей, Аристов с Патоковым занимаются операциями с недвижимым имуществом и выводят миллионыы в оффшоры для своих детей. Примечательно, что компания была зарегистрирована в 2015 году, когда конфликт с Россией уже был в самом разгаре.

В новой работе на посту народного депутата, Аристова тоже интересуют только деньги. Если внимательно изучить его законодательную деятельность, более 90% инициатив связаны с Законом Украины про бюджет. Но вот проследить за своевременной уплатой налогов своими компаниями у депутата не хватает времени.

Поэтому возникает вопрос: как человек, у которого компании не платят налоги в казну, ведет совместный бизнес с русским нефтемагнатом, может возглавлять Комитет по вопросам бюджета в Верховной Раде Украины? На какие нужды депутат Аристов будет распределять государственные деньги и чьи интересы будет лоббировать? Украины или России? Свои или украинцев? Ответ очевиден.