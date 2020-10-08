Бывший народный депутат Михаил Добкин высказался об Оранжевой революции и Евромайдане
Свою оценку событиям 2004 и 2014 годов он дал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Два Майдана (в Украине - ред.) – это технологии, это зло, это горе. Это то, что нас отбросило на многие годы назад. Когда пытаются прикрыть какими-то фразами типа "демократия", "свобода", "рождение нации"... Никакая нация не родилась. Я не вижу нации сегодня", - отметил он.
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Экс-нардеп уверен, что украинцы, которые были на Майдане должны "раскаяться."
"Это все искусственные нарративы, которые нам пытаются привить. Я не вижу "гідності", я не вижу достоинства у людей. Я вижу, что те, кто активное участие принимал в Майдане на стороне Майдана и в 2004-м, и в 2014 году, – это страх самому себе признаться, что "я мудак, я не так поступил. Я был козел и полный идиот, меня обманули. Я шел в течении", – заявил Добкин.
Ранее бывший нардеп Михаил Добкин публично поддержал действия Александра Лукашенко в Беларуси.
Кроме того, украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разгоняли протесты против власти.
Добкин заявил, что жесткие меры власти и правоохранителей якобы позволили спасти государство от внешнего управления.
Напомним, Добкин похвалил ОМОН за "спасение" Беларуси.
Как сообщала Politeka, "двойника" Михаила Добкина нашли в России.
Также Politeka писала, что скандальный Добкин засветился с запрещенным символом на груди: "будет всегда".