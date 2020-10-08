Рейтинг политической партии «За майбутнє» продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, за последние полторы недели «За майбутнє» набрала еще один процент электоральной поддержки. Сейчас за политсилу готовы проголосовать 7,2% из тех, кто определился и пойдет на местные выборы. Это одна из пяти политических сил, которые преодолевают проходной барьер в 5%.

Рост рейтинга "За майбутнє" произошел на фоне снижения поддержки "Батькивщины".

Политическая партия «За майбутнє» была создана лишь в конце мая этого года. Лидером политсилы является народный депутат Игорь Палица.

Опрос был проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 4-7 октября 2020 г.