В Украине регулярно фиксируют новые пугающие антирекорды по заболеванию китайским вирусом, но несмотря на это, власть упорно готовится к местным выборам

В то же время другие страны, находясь в похожем бедственном положении выборы отменяли, даже если количество заболевших у них существенно меньше, чем в Украине.

Так, из-за пандемии местные выборы и выборы мэров в Англии будут перенесены на год - до мая 2021 года, пишет ВВС.

В правительстве Великобритании объяснили, что пошли на такой шаг, поскольку считают, что проводить эти выборы в мае было бы огромным риском.

Как известно, общее количество подтвержденных случаев заболевания китайским вирусом в Великобритании выросла до 798.

Представители Министерства здравоохранения заявили, что, по их мнению, фактическое число инфицированных может составлять от 5000 до 10000 человек.

Общее количество умерших в стране от китайского вируса составляет 10 человек.

Отметим, что представители ООН еще летом напоминали о том, что пренебрегать здоровьем пожилых людей особенно в сложившихся условиях недопустимо, о чем говорилось на сайте организации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае призвал принять меры для защиты прав и достоинства людей старшего возраста во всем мире. Однако, для украинской власти проведение выборов, судя по всему, оказалось в приоритете.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что выборы могут быть перенесены или по факту введения чрезвычайного положения, или если более 50% территории страны окажется в "красной" зоне карантина.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ОП не видят вероятности переноса местных выборов в Украине из-за роста заболеваемости. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.

Тем временем, 9 октября, в Украине зафиксирован новый антирекорд: +5 804 новых случаев за сутки.

Всего у нас в стране за все время эпидемии вирусом заразились 250 538 человек. Зафиксировано 4779 летальных случаев (+89 за сутки). 108 233 человек выздоровели.

Напомним, украинцев огорошила очередь скорых в киевскую больницу, видео: "От вируса не скроется никто".

Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется: "Стопроцентный масочный режим".

Также Politeka писала, что по украинцам ударили новым ужесточением карантина, готовятся к увольнениям: "Все вышло из-под контроля".