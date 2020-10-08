Возле Киевской городской клинической больницы №9 создалась очередь из скорых машин
В частности, на кадрах видно полтора десятка припаркованных у медучреждения скорых, которые якобы привезли больных на китайский вирус.
Ролик появился на странице Муниципальной стражи Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
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"Коронавируса нету!" – говорили они. Киевская клиническая больница номер 9. Очередь карет скорой помощи к инфекционному отделению. В каждом из автомобилей – инфицированный COVID-19. Любите маму и Украину. Мойте руки мылом", – говорится в подписи к ролику.
Видео собрало сотни комментариев и более двухста репостов. В то же самое время, многие пользователи сети выразили ужас от увиденного и отметили, что это показывает приближение Киева к коллапсу в медицинской системе.
Правда нашлись и те, кто с недоверием отнесся к ролику, отметив, что в скорых могут находится заболевшие на другие вирусы.
"Кошмар!", "Вирус такая хр*нь, что от него не скроется никто", "Вы уверены, что все эти скорые привезли людей заболевших именно COVID-19? Вы в каждую машину залезли и уточнили информацию?", "Это там те кто в него не верит", "Не вижу смеющихся смайликов ... Неужели уже не смешно ? Боюсь , скоро рыдать начнем !", "Носите медицинские маски правильно! В Италии штраф 1000 евро уже, за не ношение масок".
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.