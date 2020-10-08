Не все верят в опасность вируса

Возле Киевской городской клинической больницы №9 создалась очередь из скорых машин

В частности, на кадрах видно полтора десятка припаркованных у медучреждения скорых, которые якобы привезли больных на китайский вирус.

Ролик появился на странице Муниципальной стражи Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Коронавируса нету!" – говорили они. Киевская клиническая больница номер 9. Очередь карет скорой помощи к инфекционному отделению. В каждом из автомобилей – инфицированный COVID-19. Любите маму и Украину. Мойте руки мылом", – говорится в подписи к ролику.

Видео собрало сотни комментариев и более двухста репостов. В то же самое время, многие пользователи сети выразили ужас от увиденного и отметили, что это показывает приближение Киева к коллапсу в медицинской системе.

Правда нашлись и те, кто с недоверием отнесся к ролику, отметив, что в скорых могут находится заболевшие на другие вирусы.

"Коронавірусу немає!" - казали вони. Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. В кожному з автомобілів інфікований на COVID-19. Любіть маму та Україну. Мийте руки милом. Gepostet von Муніципальна Варта Києва am Mittwoch, 7. Oktober 2020

"Кошмар!", "Вирус такая хр*нь, что от него не скроется никто", "Вы уверены, что все эти скорые привезли людей заболевших именно COVID-19? Вы в каждую машину залезли и уточнили информацию?", "Это там те кто в него не верит", "Не вижу смеющихся смайликов ... Неужели уже не смешно ? Боюсь , скоро рыдать начнем !", "Носите медицинские маски правильно! В Италии штраф 1000 евро уже, за не ношение масок".

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.