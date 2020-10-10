Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец обратился в Окружной админсуд Киева с требованием к Кабинету Министров уволить главу тарифного регулятора Валерия Тарасюка из-за коррупции вокруг его семейного энергетического бизнеса

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в ответ на обвинения НКРЭКП в адрес народных депутатов.

«Напрасно подрывники энергетической безопасности, работающих на российскую экономику, надеются, что мы будем закрывать глаза на их деятельность. С точностью до наоборот - сегодня обратился в Окружной административный суд г.. Киева с позывной заявлением в Кабинет министров о признании бездействия правительства противоправным и обязательства по принятию распоряжения об увольнении главы НКРЕКП Валерия Тарасюка », - сообщил Волынец.

Он добавил, что руководство НКРЕКП заявил о якобы давление сразу после того как Нацагентство по предотвращению коррупции начало расследование в отношении председателя комиссии Валерия Тарасюка через бизнес его семьи в электроэнергетике.

«Стоило выявить и обнародовать информацию о конфликте интересов в главы регулятора НКРЕКП, конкретно - выявить энергетический семейный бизнес Валерия Тарасюка, как нацкомиссия набросилась с обвинениями меня и моих коллег по фракции Валентин Наливайченко, Алексей Кучеренко», - отметил Волынец.

Депутат добавил, что факты по семейного бизнеса Тарасюка обнаружила временная следственная комиссия, которая расследует причины кризиса на энергорынке.

Напомним, в начале октября Назка открыло дело против председателя НКРЕКП Валерия Тарасюка через имеющийся у него конфликт интересов. В частности речь идет об энергетическом бизнес его родного брата Артема Тарасюка компании «Эф энд Эм Украина», во время работы Тарасюка в НКРЕКП работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты-члены ВСК установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.