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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, какая зарплата должна быть у украинских чиновников

Свою позицию политик озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Разумков уверен, что народный депутат и любой чиновник, через которого проходят важные государственные решения, должен получать много.

"$10–50 тыс… Потому что в итоге он может украсть миллионы, нанести ущерб государству на миллионы. Но при условии, что будет неотвратимость наказания", - считает спикер Рады.

Политик подчеркнул, что повыше зарплат чиновников может осуществиться лишь за соблюдения определенных факторов.

"Они должны прямо коррелироваться с минимальной заработной платой или с прожиточным минимумом. А просто так отвязать их и поставить на заоблачную сумму – это абсолютно не показатель", - объяснил Разумков.

Также он считает, что успешный бизнесмен не пойдет на госслужбу, потому что там маленькая зарплата, и в итоге "государство от этого теряет крутого менеджера".





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