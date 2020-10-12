На бывшего главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пытались совершить нападение в Греции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на грузинское издание Mtavari.

Так, в Афинах была совершена попытка нападения на Саакашвили во время его визита в страну.

По данным СМИ, инцидент произошел во время встречи Саакашвили с грузинскими эмигрантами. Нападавшие ждали политика у входа в здание, где должно было пройти мероприятие. Известно, что в результате драки пострадало несколько человек.

Однако не все так просто - в ходе встречи Саакашвили отметил, что его предупреждали, мол, его приезд может быть нежелателен для некоторых.

"Они не хотели, чтобы я приехал, потому что ими движут страх и ненависть, а мною движет любовь, настойчивость и отвага, когда дело касается любви", - заявил он.

Также политик поблагодарил полицию за то, что она помогла предотвратить провокации.

შეხვედრა ათენში გიორგი გაბუნიას სიუჟეტი ათენში შეხვედრის შესახებ. Gepostet von Mikheil Saakashvili am Montag, 12. Oktober 2020

Как известно, Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него возбуждены уголовные дела. В 2015-2016 годах политик возглавлял Одесскую областную государственную дминистрацию.

Напомним, что на выборах мэра Одессы зарегистрировали Саакашвили и Зеленского: кто еще будет бороться с Трухановым.

Также Politeka писала, что "Юбилейный" трамвай запустили в Одессе: как он выглядит, фото.