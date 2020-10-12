На бывшего главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пытались совершить нападение в Греции
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на грузинское издание Mtavari.
Так, в Афинах была совершена попытка нападения на Саакашвили во время его визита в страну.
По данным СМИ, инцидент произошел во время встречи Саакашвили с грузинскими эмигрантами. Нападавшие ждали политика у входа в здание, где должно было пройти мероприятие. Известно, что в результате драки пострадало несколько человек.
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Однако не все так просто - в ходе встречи Саакашвили отметил, что его предупреждали, мол, его приезд может быть нежелателен для некоторых.
"Они не хотели, чтобы я приехал, потому что ими движут страх и ненависть, а мною движет любовь, настойчивость и отвага, когда дело касается любви", - заявил он.
Также политик поблагодарил полицию за то, что она помогла предотвратить провокации.
Как известно, Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него возбуждены уголовные дела. В 2015-2016 годах политик возглавлял Одесскую областную государственную дминистрацию.
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