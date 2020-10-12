Образ усміхненого чоловіка у вишиванках на фото створений для наївних виборців, які купуються на обгортку. Насправді відгодований на російські гроші псевдопатріот Вознюк є безпринципним політиком, який зрадив не одну партію, зрадив виборців і продовжує зраджувати країну.

Про це повідомляє "Антикор".

На службі у Путіна

2014 рік. Вторгнення Росії на територію України. Окупація Криму і Донбасу. Котел в Іловайську, сотні загиблих бійців. 2015 рік. Криваві бої за Дебальцеве. Щодня кількість вбитих Путіним українських військових зростає. Саме в цей час компанія Юрія Вознюка "Екорембуд", яка ще в 1991 році була створена його батьком, Володимиром Вознюком, будує в Росії енергетичні підприємства, підіймаючи економіку країни-агресора. Дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ підтверджують існування представництва фірми "Екорембуд" ТОВ "ЕкоСпецМонтаж" в Москві.

Так, у 2014-2015 роках Юрій Вознюк реалізує стратегічні для російської економіки проєкти – будує технологічні трубопроводи для нафтопереробних компаній в Рязані, Красноярському краї, Самарській області. Торгує та співпрацює з низкою структур в РФ в обхід санкцій України проти Росії і донині.

Іншими словами, підживлюючи бюджет РФ своїми податками, Вознюк фактично причетний до фінансування озброєння російських найманців і ведення Кремлем військових дій на Донбасі.

А ось український бюджет Вознюк позбавив доходу, допомігши донецькому олігарху Ренату Ахметову зекономити 3 мільярди гривень на сплаті податків. У 2018 році Юрій Вознюк подав правку до держбюджету щодо скасування ПДВ при імпорті обладнання для виробництва «зеленої» енергетики. Через обмеження терміну дії цієї норми на той час правкою міг скористатися лише олігарх Ренат Ахметов, який якраз збирався купувати відповідне обладнання. Що він і зробив, але заощадив при цьому 3 млрд грн.

Тобто замість того, щоб захищати інтереси українців, допомагати їм боротися з бідністю – Вознюк потурбувався про те, щоб не збідніли олігархи. Очевидно, що робив це не за спасибі. А те, що через недоотримання бюджетом коштів українцям не підвищили зарплати – Вознюка мало хвилювало.



Політичний хамелеон

Скільки разів Вознюк перефарбовувався, присягавши на вірність різним партіям – вже і не порахувати. У різні часи він підтримував то Яценюка, то Тимошенко. В 2010 очолив фракцію "Фронту змін" у Рівненській міськраді. А вже у 2012-му пройшов до парламенту по округу під прапором "Батьківщини". В 2014-му пішов на дострокові парламентські вибори від "Народного фронту». В 2019 році здав свій округ під «слуг народу". А зараз вже представляє партію Коломойського "За майбутнє". Саме від неї висувається у мери Рівного.

Очевидно, що будучи маріонеткою "грошових мішків" партії - Палиці та Коломойського – Вознюк представлятиме інтереси їх, а не своїх виборців. Заручившись підтримкою спонсорів, він витрачає космічні суми на підкуп, фальсифікації та інші нечесні технології – аби відбити ці гроші з відсотками, дорвавшись до бюджету міста. До речі, з грошима в нього зараз скрутно – подейкують, що Вознюк понабирався боргів і не в змозі їх віддати, тому чекає на черговий транш з РФ. Колеги по парламенту характеризують Вознюка двома словами: безпринципний цинік.

Воно й не дивно – це ж яким треба бути аморальним типом, щоб балотуватися в мери на Західній Україні, і при цьому вести бізнес на крові з Росією?