Кандидат на должность головы Славянской ОТГ Неля Штепа снова может оказаться в тюрьме
Ее свободе угрожает расследование коррупции периода ее мэрства в Славянске, передает Znaj.ua со ссылкой на Антикор.
Сегодня Штепа – уже как кандидат на пост главы Славянской громады создает видимость некоей общественной инициативы по созданию в городе нового Дворца культуры, пытаясь второй раз продать устаревший проект.
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В материалах уголовного дела против Штепы расследовались факты незаконной приватизации семи из девяти городских детско-юношеских клубов. Их помещения продали, а детей вытолкали на улицу в объятия наркоторговцев и воинствующих педофилов. Тогда же украли кинотеатр «Восток», который Штепа переписала на жену своего заместителя Владимира Кульматицкого. Последнего позже расстреляли как важного свидетеля в истории хозяйствования в Славянске Нели Штепы.
Еще был «освоенный» кредит ЕБРР, который Штепа «распилила» с подельником Рыбачуком, дерибан субвенций на ремонт дорог и придомовых территорий.
Один из приближенных Штепы, объясняя причины того, насколько легко она проворачивает криминальные аферы, рассказал, что Неля Игоревна является профессиональной гадалкой, обладающей способностями «воровки на доверии». Она умеет давить на человека, побуждая его к противоестественным действиям.
Эти и другие дела активно расследовались правоохранительными органами до 2014 года. Но во время оккупации Славянска из городской прокуратуры отрядом Гиркина были выкрадены уголовные дела в отношении ее и ее подельника Рыбачука.
В 2014 году, когда Славянск стал вновь украинским, Штепа попала в СИЗО по подозрению в сепаратизме и госизмене. В 2017 году ее выпустили в результате сделки со следствием. Штепа сдала спецслужбе весь актив, лояльный к идеям русского мира. А это те, кто стоял на блок-постах и участвовал в организации «референдума». Это, кстати, подтвердил Алексей Азаров, сохранивший принципиальность и находящегося ныне в России. Он назвал Штепу предательницей, укравшей деньги жителей Славянска и сдавшей СБУ славянских героев.
При этом нужно знать, что Гиркин не уничтожил уголовные дела в отношении Штепы и Валентина Рыбачука. И он может в любой момент опубликовать их или переслать в СБУ, если Неля будет игнорировать его инструкции. Таким образом Штепа, штабом которой руководит полковник СБУ Сергей Спаситель, завязанный через совместный бизнес и личные отношения с Ольгой Алтуниной, оказалась в неудобной позе между СБУ и российскими кураторами.
Сейчас Штепа пиарится на перспективах решения проблем со Славкурортом, водоснабжением, ДК Ленина, ремонте дорог. Хотя, будучи мэром, при колоссальных финансовых вливаниях, ничего не сделала для Славянска.