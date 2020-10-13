Украина в шаге от нового ужесточения карантина и введения новых запретов, но при этом отказываться от проведения выборов власть не собирается

Не помеха планам власти даже антирекорды по количеству заболевших китайским вирусом в сутки.

Так, по данным СНБО, в Украине за последние сутки выявили 5133 новых случая инфицирования. Всего инфекцию подтвердили у 270 587 человек. За прошедшие сутки от китайского вируса скончались 107 украинцев (всего – 5122). Вылечить удалось 116 562 инфицированных (2152 – за последние сутки).

При этом больницы в Украине уже переполнены, пишет ВВС. Во многих медучреждениях больше нет отделений хирургии или дерматологии, это все теперь отделения, где лечат больных китайским вирусом.

В соцсетях украинцы рассказывают, что больницы отказывают принимать больных, найти место крайне сложно.

В соцсетях распространяют фото, из которых видно ужасное состояние больниц, где лечат больных китайским вирусом.

"В больницах стремительно заполняются кровати. Похожая ситуация была весной в Испании и Италии", - говорил недавно министр Степанов.

По его словам, сейчас в Украине 37 тыс. коек для больных китайским, а занято - 21 тыс.

В связи с резким ростом заболеваемости карантин собираются ужесточить. Так, глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова" сообщил, что в городах, которые попали в красную зону, хотят полностью запретить массовые мероприятия, а в зеленой - их смогут посещать не более 50 человек.

Главный санврач Виктор Ляшко, в свою очередь, предупредил, что уже сегодня, 13 октября, МОЗ предложит нардепам продлить карантин до 31 декабря.

При этом эксперты заявляют, что в Украине стоит готовиться к новым антирекордам и напрочь забитым больницам. По прогнозам работников медицинских учреждений, около 10% граждан, которые придут на выборы отдать свой голос, непременно заразятся, пишут "Акценты".

Но, не смотря на все это, у власти даже не возникает мысли о переносе выборов, а скорее наоборот. Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября, подразумевая местные выборы.

Обращение появилось на его официальных страницах в Сети. В частности Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на пять важных для каждого вопросов.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств. Впервые в истории независимости мы спросим: а что думаешь ты?" - сказал Зеленский.

Тем временем у общественности появились свои пять вопросов к власти:

1.Почему не сидят Свинарчуки.

2.Почему идет война.

3.Падение экономики

4.Где референдумы.

5.Когда в отставку

Напомним, Комаровский предсказал победу над китайским вирусом, назвав дату: "даже если не будет вакцины"

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новой заразе в разгар карантина: "Еще не сталкивались".

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