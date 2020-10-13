Украина в шаге от нового ужесточения карантина и введения новых запретов, но при этом отказываться от проведения выборов власть не собирается
Не помеха планам власти даже антирекорды по количеству заболевших китайским вирусом в сутки.
Так, по данным СНБО, в Украине за последние сутки выявили 5133 новых случая инфицирования. Всего инфекцию подтвердили у 270 587 человек. За прошедшие сутки от китайского вируса скончались 107 украинцев (всего – 5122). Вылечить удалось 116 562 инфицированных (2152 – за последние сутки).
При этом больницы в Украине уже переполнены, пишет ВВС. Во многих медучреждениях больше нет отделений хирургии или дерматологии, это все теперь отделения, где лечат больных китайским вирусом.
Волочкова со сверкающим бюстом прижалась к стареющему партнеру, Басков аж покраснел: "Между двумя..."
Русская Кардашьян похвасталась загорелыми "дыньками" в микро-купальнике: "Очень горяча"
Гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами: новый прогноз НБУ
Оля Фреймут довела партнера по «Танцях з зірками», дошло до «рукоприкладства»: «Илья, почему ты…»
В соцсетях украинцы рассказывают, что больницы отказывают принимать больных, найти место крайне сложно.
В соцсетях распространяют фото, из которых видно ужасное состояние больниц, где лечат больных китайским вирусом.
"В больницах стремительно заполняются кровати. Похожая ситуация была весной в Испании и Италии", - говорил недавно министр Степанов.
По его словам, сейчас в Украине 37 тыс. коек для больных китайским, а занято - 21 тыс.
В связи с резким ростом заболеваемости карантин собираются ужесточить. Так, глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова" сообщил, что в городах, которые попали в красную зону, хотят полностью запретить массовые мероприятия, а в зеленой - их смогут посещать не более 50 человек.
Главный санврач Виктор Ляшко, в свою очередь, предупредил, что уже сегодня, 13 октября, МОЗ предложит нардепам продлить карантин до 31 декабря.
При этом эксперты заявляют, что в Украине стоит готовиться к новым антирекордам и напрочь забитым больницам. По прогнозам работников медицинских учреждений, около 10% граждан, которые придут на выборы отдать свой голос, непременно заразятся, пишут "Акценты".
Но, не смотря на все это, у власти даже не возникает мысли о переносе выборов, а скорее наоборот. Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября, подразумевая местные выборы.
Обращение появилось на его официальных страницах в Сети. В частности Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на пять важных для каждого вопросов.
"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств. Впервые в истории независимости мы спросим: а что думаешь ты?" - сказал Зеленский.
Тем временем у общественности появились свои пять вопросов к власти:
1.Почему не сидят Свинарчуки.
2.Почему идет война.
3.Падение экономики
4.Где референдумы.
5.Когда в отставку
Напомним, Комаровский предсказал победу над китайским вирусом, назвав дату: "даже если не будет вакцины"
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новой заразе в разгар карантина: "Еще не сталкивались".
Также Politeka писала, что развеяны надежды относительно эффективной вакцины от коронавируса: "Это не поможет..."