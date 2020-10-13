Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября

Как передает Politeka.net, речь главы государства обнародована на его официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В своем обращении Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на пять важных для каждого вопросов.

"Это была демоверсия народовластия, а его реальное внедрение стало нашей с тобой целью. И сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне", - отметил Зеленский.

По его словам, в опросе будет 5 пунктов, по которым украинцы должны высказать свое мнение.

"Право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов", - отметил президент.

По словам главы государства, такой практики в Украине еще не было.

"Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?". Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Кстати, какие будут вопросы? Об этом позже", - подытожил президент.

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