Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября
Как передает Politeka.net, речь главы государства обнародована на его официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В своем обращении Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на пять важных для каждого вопросов.
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"Право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов", - отметил президент.
По словам главы государства, такой практики в Украине еще не было.
"Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?". Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Кстати, какие будут вопросы? Об этом позже", - подытожил президент.
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