Депутаты не довольны работой министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и хотят его уволить. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

В Пояснительной записке к проекту отмечается, что за время пребывания Игоря Петрашко во главе министерства экономики состояние и основные показатели экономической деятельности существенно ухудшились. В частности, углубился спад промышленного производства-в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем он достиг 7,4%. А за восемь месяцев этого года индекс промышленного производства по всем категориям составил лишь 91%.

Также министру вменяют рост безработицы на 73% по сравнению с августом прошлого года и низкий уровень создания новых рабочих мест.

«Если в первом квартале 2020 года официальный уровень безработицы составлял 8,9%, то во втором квартале – уже 9,6%. То есть количество безработных выросло с 349,4 до 517,7 тыс. человек и без работы за этот период осталось почти 170 тысяч украинцев. При этом около 3 млн лиц трудоспособного возраста находились в состоянии скрытой безработицы, находясь в неоплачиваемых отпусках или работая с неполной занятостью», - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, в Верховной Раде не удовлетворены уровнем сотрудничества министра с парламентским комитетом по вопросам аграрной и земельной политики. В частности, сообщается, что министр ни разу не присутствовал лично на заседаниях комитета во время рассмотрения важных для отрасли законопроектов.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявляла, что депутаты не удовлетворены работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.

Фракция «Слуга Народа» планировала рассмотреть вопрос об увольнении министра экономики Петрашко после 15 сентября, когда правительство подаст в парламент проект бюджета-2021.