По словам Виталия Кличко, в прошлом отопительном сезоне, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины.

Об этом пишет Телеграм-канал "Украина сейчас".

В структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 млрд грн. В этом году парламент не смог принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018, - сказал Кличко.



«Я обращаюсь к депутатам парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную - более низкую цену за услуги», - отметил Кличко.