«Хоть завтра готов приехать в Киев, чтобы проголосовать за Шахова», – заявил экс-мэр столицы Леонид Черновецкий 25 октября, во время прямого эфира на собственном Youtube-канале

Черновецкий заявил, что Шахов пришел к нему на интервью накануне выборов в Киеве 25 октября. Также Черновецкий сообщил, что хочет сделать серию подобных интервью с кандидатами на должность Киевского городского головы.

Шахов, по формату программы, должен был не только ответить на заковыристые вопросы Черновецкого, но и пройти полиграф.

Черновецкий представил Шахова человеком с большим политическим будущим. В частности, по словам Черновецкого, Шахов – человек, которому нечего скрывать, и он готов говорить правду.

При этом, добавил Черновецкий, доверять социологическим рейтингам он бы не стал. Результат выборов в Киеве может оказаться совершенного непредсказуемым.

«У меня был рейтинг 7 процентов, и все же я дважды стал мэром Киева. Я побеждал и Тимошенко, и Кличко, так что рейтинг не показатель. Это правда, и к тому же очень много переселенцев в Киеве – и я думаю, что они будут голосовать за вас», – сказал Черновецкий, обращаясь к Шахову.

Примечательно, что полиграф показал почти 100% честность гостя программы. Шахов сказал правду, что ни разу не участвовал в коррупционных схемах, не лоббировал чьи-то интересы. Также детектор лжи показал, что Шахов искренне выполняет обещания, данные избирателям, а мэром Киева стремится стать не ради денег.

Судя по показаниям детектора лжи, Шахов слукавил только раз, когда его спросили о соблюдении регламента Верховной рады.

При этом полиграф подтвердил слова Шахова о том, что он не приемлет коррупцию и намерен принципиально бороться с ней.

«Я вам даю гарантию что очень многие за вас проголосуют, если вы дадите шанс украинцам жить в стране без коррупции», - прокомментировал все это Черновецкий.

Сам же Шахов рассказал, что после избрания мэром, намерен сконцентрироваться на социальных вопросах, улучшать благосостояние и комфорт киевлян, а также решать проблемы ЖКХ Киева. По мнению Шахова, многие киевляне даже не подозревают о масштабных экологических проблемах города.

«Сегодня город на грани техногенной и экологической катастрофы, киевляне даже не подозревают о ее масштабах. Это проблема муссора, проблема фильтрата, который скопился на 5-м полигоне и может в любой момент отравить город. Также есть вопрос завода Энергия и Бортнической станции аэрации. И многие другие, со всем этим нужно разбираться», - рассказал Шахов.