Из-за роста случаев заражения китайским вирусом украинская власть продлила карантин до конца года, а школьников отправили на "длинные" осенние каникулы раньше срока, однако отказываться от проведения выборов 25 октября - не намерена
В последние недели Минздрав зачастил с объявлением новых антирекордов по количеству заболевших - ежедневно цифры составляют 4000+ или 5000+ новых случаев.
В отчете МОЗ говорится, что за последние сутки, 14 октября, еще 5590 украинцев подхватили "уханьскую заразу". В целом в стране с начала эпидемии лабораторно подтвердили китайский вирус у 276 177 человек, из них 5229 скончались, 118699 пациентов выздоровели.
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Вспышка заболеваемости стала причиной для продления карантина, но, как видим, не помешала дальнейшей подготовке к выборам.
Как мы сообщали, 13 октября, глава Кабмина Денис Шмыгаль объявил, что ограничения продлятся до 31 декабря, напомнив украинцам, каких правил следует придерживаться все это время.
Так в "красной" зоне массовые мероприятия будут запрещены полностью, в "оранжевой" разрешат собираться не более, чем по 20 человек, в "желтой" - по 30, а в "зеленой" - по 50. При этом везде нужно будет соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра и обязательно носить защитные маски. Спортивные мероприятия намерены проводить без зрителей, что касается международных соревнований - их будут согласовывать в отдельном порядке.
В рамках адаптивного карантина Кабмин порекомендовал ВУЗам полностью перейти на удаленное обучение на период с 15 октября по 15 ноября. Школам же посоветовали перенести осенние каникулы на 15-30 октября, после чего тоже перевести учебный процесс на дистанционную форму. Денис Шмыгаль также распорядился, чтобы украинцам ежедневно проводили до 75 тысяч тестов до конца текущего года.
При этом эксперты заявляют, что в Украине стоит готовиться к новым антирекордам и напрочь забитым больницам. По прогнозам работников медицинских учреждений, около 10% граждан, которые придут на выборы отдать свой голос, непременно заразятся, пишут "Акценты".
Обращение появилось на его официальных страницах в Сети. В частности Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на пять важных для каждого вопросов.
"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств. Впервые в истории независимости мы спросим: а что думаешь ты?" - сказал Зеленский.
Тем временем у общественности появились свои пять вопросов к власти:
2.Почему идет война.
3.Падение экономики
4.Где референдумы.
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