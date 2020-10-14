Сегодня, 14 октября, по инициативе Национального Корпуса и участия целого ряда патриотических сил и общественных организаций в Киеве прошел масштабный марш.

Участники шествия прошли по центральным улицам города, скандируя лозунги: "Одна, единая, соборная Украина!""Слава Героям украинской нации!", "Украина превыше всего!», «Свободу харьковским патриотам!» и «Слава Украине!». Об этом пишет Знай.юа.

Событие началось митингом возле памятника Шевченко, во время которого лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий отметил, что 14 октября должно быть «не просто датой в календаре, а живым напоминанием принципа защитника».

«Власть сливает земли, бойцов, передовую, запрещая солдатам стрелять. На наших улицах, пользуясь огромным финансовым ресурсом России, появились отряды ватників, откровенной пятой колонны, предателей страны, которые в 2014-м пытались уничтожить нашу независимость, поставить нашу страну на колени. Мы должны защитить страну», – заявил он.

На Майдане Независимости участники марша почтив память защитников Украины минутой молчания и направились к офису президента, где патриоты обратились к власти.

В Нацкорпусе сообщили, что одним из ключевых требований, с которыми сегодня на Банковую пришли участники марша, – принятие закона «О защите украинской государственности от коллаборационизма», ведь в стране, что 7 год ведет войну, до сих пор нет никаких предохранителей по диверсионной деятельности пророссийских сил.

Также патриоты призвали президента уволить Генпрокурора Венедиктову. По словам руководителя Центрального штаба Нацкорпуса Максима Жорина, Венедиктова занимается фабрикованием дел против патриотов. Он напомнил присутствующим о деле «харьковских робингудов».

"Сейчас 15 ребят находятся за решеткой за то, что не смогли спокойно наблюдать, как Медведчук и Кива возрождают «оплоты» и вербуют по всей Украине беркутовцев и других отморозков. Поэтому мы требуем прекратить преследование всех патриотов и наконец заняться антиукраинской деятельностью пятой колонны внутри страны", - подчеркнул представитель Нацкорпуса.