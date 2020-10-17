«Нас втягнули в маніпуляцію, навіть в аферистичну конструкцію», - прокоментував в ефірі Українського радіо президентське опитування Сергій Гусовський, кандидат у мери Києва від партії «За Майбутнє». Йдеться про 5 запитаннь, які ставитимуть людям під час місцевих виборів 25 жовтня. Гусовський не приховує обурення:

«Перед тим, як говорити про ці 5 питань, у мене виникає свої 5: хто ці питання підбирав? Хто буде проводити опитування? Яка буде методологія підрахунку голосів? Хто буде фінансувати цю діяльність – якісь дивні меценати, яких не називають? Як будуть використовуватися результати, які в будь-якому випадку мають сумнівну юридичну силу?»

На думку політика, під прикриттям «поговорити з людьми» реалізовується маніпулятивна політтехнологія з підміною понять:

«На цьому прикладі видно, як абсолютно маніпулятивно можна використати інструмент, який має бути законодавчо забезпеченим і називатися референдумом. А в даному випадку це буде бозна-що. Це безглуздя – вдаватися до роздумів, чи більш важливе друге питання, чи четверте, чи варто питати про маріхуану і так далі. Це про політиканство і безвідповідальні дії, або навпаки – про дуже сконцентровані і прагматичні речі, які мають вплинути на хід місцевих виборів».

Нагадаємо, президент Зеленський запропонував українцям відповісти на 5 запитаннь, які поставлять їм під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Запитання стосуються покарання за корупцію, створення вільної економічної зони на Донбасі, скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 300, легалізації медичного канабісу та дотримання гарантій безпеки підписантами Будапештського меморандуму.