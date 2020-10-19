Запропонована російською стороною аудіо- та відеофіксація переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі продемонструє непідготовленість і “безпорадність” української делегації

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив адвокат, колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Є у цьому всьому сенс. Я ніколи не лив воду на інтереси північного сусіда, на Російську Федерацію, але я скажу — те, що росіяни пропонують зафіксувати перемовини в ТКГ в стенографічному режимі, є правильним, бо буде видно непідготовленість, абсолютну не фаховість і безпорадність нашої групи... Це була пропозиція Росіян, і я її підтримую категорично”, — сказав Матіос.

Він також назвав “повним провалом” пропозицію Голови парламентської фракції “Слуга народу” Давида Арахамії щодо скорочення української армії.

“Друге питання — що будуть робити „Слуги народу“ у Луганській і Донецькій області. Поїде туди Давід Арахамія, і посадить на 402 кілометрах 256 корабельних сосен (я цитую його слова), які після його заяви, що треба скоротити військо, Давід Арахамія стане сакральною жертвою, коли йому наб’ють по дупі і скажуть „Шо ти несеш? Ми тут в окопі, а ти приїхав з своїм намащеним маслом чубом і розказуєш як нам жити“. Тому це повний провал”, — сказав екс-військовий прокурор.

Варто зазначити, Повпред РФ в ТКГ Борис Гризлов за підсумками відеозаседанія в середу заявив, що представники Києва та ОБСЄ продовжують відмовлятися від пропозиції вести аудіо- та відеофіксацію переговорів.

“Україна і ОБСЄ як і раніше наполягають на тому, щоб переговори в Мінську були секретними. ОБСЄ підготувала до сьогоднішнього засідання проект правил про інформаційний супровід переговорного процесу. Однак у запропонованій редакції проект не може бути підтриманий учасниками засідання ”, - сказав російський представник.