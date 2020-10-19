Посольство США после консультаций с украинским правительством сделало заявление, которое разозлило Россию

После переговоров в посольстве американцы выяснили, что Украина не собирается покупать российскую вакцину от китайского вируса, действие которой вызывает споры в медицинском сообществе.

Получив позицию со стороны украинских властей, посольство США сделало заявление, что вызвало у россиян возмущение, передает Диалог.

Большая часть российских СМИ и журналистов заявили, что Украина якобы стала полной колонией Соединенных Штатов. Известный российский пропагандист Александр Коц заявил, что "у украинцев нет своего мнения".



"Вот это круто конечно. Особенно в сочетании с хэштегом о партнерстве. Посольство США в Киеве заявило, что Украина не будет покупать российскую вакцину от Ковида. У самой Украины как колонии США и украинцев своего собственного мнения на этот счет быть не может", - заявил он.

Также ранее сообщалось, что Россия запустила в соцсетях кампанию по дезинформации против вакцины от китайского вируса.

В частности, Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca активно разрабатывают вакцину от вируса, но российские СМИ и боты делают все для того, чтобы дискредитировать разработку. Наиболее распространенным российским фейком является утверждение, что один укол превратит людей в обезьян.

Дошло к тому, что фейки начали показывать на центральных каналах России, чтобы напугать большее количество людей.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.