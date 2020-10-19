В некоторых списках ОПЗЖ по Донецкой области до 50% кандидатов – не жители города, и даже не жители региона, в котором баллотируются



В Донецкой области у партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» наблюдается тенденция к снижению рейтинга. Об этом говорят результаты социологического исследования «Электоральные предпочтения жителей Донецкой области», которое провело аналитическое бюро «Система», информирует Антикор.

Как рассказал глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес, многие национальные партии, среди которых и ОПЗЖ, столкнулись с кризисом. Так, команды озвучивают абстрактные обещания, которые не интересуют местных жителей. Они хотят от местных выборов конкретики. А кандидаты все меньше ведут работу на местах, ограничиваясь заявлениями в эфирах телеканалах.



«Процветает такое явление как парашютисты. То есть, в избирательных списках партий огромное количество людей, которые не являются жителями этого региона, - сообщил Менендес. – Электоральный лидер в Донецкой области - ОПЗЖ этим сильно злоупотребляет. В некоторых их списках до 50% кандидатов – не жители города, и даже не жители региона. Это люди, которые приехали из других городов, вряд ли они знают специфику громады и являются узнаваемыми среди населения. Потому что население говорит, что этих людей не видели».



Менендес отметил, что ОПЗЖ позиционирует себя как партию Донбасса, так как в других регионах у политсилы незначительные рейтинги, но при этом не проявляет особой активности на местах. К примеру, региональный штаб ОПЗЖ в Краматорске был открыт лишь за три месяца до выборов.



«Конечно, избиратель – не дурак. И очень четко понимает, что слышит фамилию и видит лицо того или иного кандидата в первый раз. Поэтому партии часто прибегают к тому, что на рекламных бигбордах показывают национальных лидеров, потому как у местных – рейтингов нет», - добавил Менендес.



Он добавил, что избиратель разочаровывается в ОПЗЖ, потому что ожидает от зрелой и опытной политсилы конкретных решений, а не популистических заявлений. Менендес предполагает, что и будут и дальше перетекать голоса жителей Донецкой области от ОПЗЖ к партии власти – «Слуге народа».



Наличие в партийных списках ОПЗЖ так называемых политических парашютистов – жители других городов, или даже других областей – подтверждают данные на сайте ЦИК.



Например, в Покровской ОТГ в списке из 38 человек 27 – иногородние. Из Киева 7 человек (в том числе и первый номер в списке), Авдеевки – 7 человек, Славянска – 2, Константиновки – 11 (с 28 по 38 в списке, причем все работают на одном предприятии ТОВ «Гласкомерц).



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Также и в Лиманской ОТГ: из 34 человек по списку 10 - жители Харькова. Причем часть находится в проходной части списка.



В Часовом Яре из 26 кандидатов в депутаты 8 - жители Покровска, 7 - из Торецка. Причем все жители Покровска занимают места в списке с 1 по 11.



Мирноградская ОТГ - из 34 кандидатов в списке 11 представляют Торецк. Еще 4 проживают в селах та территории Бахмутского района.



Бахмутская ОТГ - из 38 человек один человек из Киева, 5 – Торецк, 2 – Лиман.



В Белозерской ОТГ из 26 человек – 7 из Торецка.



В Добропольской ОТГ в списке 24 человека, из которых один – житель Мариуполя, 8 – Константиновки, 7 – Торецка.



Тогда как Краматорская ОТГ представлена 42 кандидатами, трое из них из Киева, по одному - Славянска и Харькова. Причем, все в проходной части списка



В Соледарской ОТГ в списке из 26 человек семеро – жители Торецка, двое – Бахмута.