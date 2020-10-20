В преддверии выборов политики стали массово критиковать карантинные ограничения, чтобы затянуть украинцев на предвыборные участни, несмотря на угрозу здоровью

Завкафедрой инфекционных заболеваний Национального медуниверситета Ольга Голубовская, подчеркнула, что в противодействии эпидемиям инфекционных заболеваний рекомендации медиков и решения властей должны быть приоритетнее любых "личных мнений" на эту тему, нравится это кому-то или нет, передает ЛигаБизнесИнформ.

"Никакой "демократии" в преодолении инфекционного заболевания быть не может. Потому что люди могут не понимать эту проблему", – заявила она.

По мнению профессора-инфекциониста, безответственное поведение людей во время эпидемии – игнорирование масок и дистанцирования, хождение в гости и подобная социальная активность, – следствие того, что государство позволяет так поступать.

Она подчеркивает, что карантин в Украине необходимо ужесточать.

Голубовская уверена, что через год мир, который переживает пандемию, "будет совсем другим, многие переоценят свои ценности".

"Уже в апреле все будут по-другому смотреть на эту проблему. <...> Мы на грани коллапса. Это уже абсолютный факт. Особенно те зоны, которые уже "красные". А мы еще не вошли даже в самый тяжелый сезон. С ноября по январь будут такие пики, что все прозреют", – прогнозирует член оперативного штаба Минздрава по предотвращению распространения вируса.

Напомним, Минздрав на фоне роста числа зараженных китайским вирусом призвал переводить украинцев на удаленку и избегать массовых скоплений людей.

«Старайтесь максимально избегать нахождения в тех помещениях, где есть скопления людей. Каждый работодатель, каждый руководитель предприятия должен организовывать работу своих сотрудников так, чтобы все те, кто может работать удаленно, работали удаленно… Не нужно лишний раз собирать людей. Не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания в живом формате», - говорится в заявлении представителей министерства.

Также в Минздраве призвали украинцев категорически отказаться от посещения свадеб, концертов и других массовых мероприятий.

Но вот о том, чтобы перенести выборы речь даже не заходила, похоже власть готова рискнуть здоровьем украинцев ради своих амбиций.

Тем временем, в Украине за минувшие сутки выявили 5469 новых случаев заражения, что больше чем днем ранее, когда выявили 4 766 новых случаев. Такие данные по состоянию на вторник, 20 октября, приводит онлайн-карта мониторинга СНБО.

Общее число заболевших с начала пандемии в стране составило 309 107.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 5 786 человек, из них за сутки - 113, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 129 533 человек, за сутки - 3 044, что также является рекордным значением.

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